Lo que no se vio por TV de Uruguay vs Colombia: la celeste fue visitante, Bielsa controló a los suplentes y hubo furia tras la dolorosa eliminación de la Copa América

Por eso, los hinchas eligieron algunos lugares, como cervecerías y parques, para juntarse horas antes del encuentro y comenzar a calentar las gargantas con canciones del repertorio celeste, más una canción para el Loco Bielsa y otras un tanto subidas de tono.

Furor por el Pelado Celeste

Entre los hinchas uruguayos se pudo ver al Pelado Celeste, el hincha que se ha popularizado en esta Copa América 2024, tal como constató Referí.

20240710 Edgardo Lasalvia Equipo TMA An Uruguay hincha fanático supporter looks on ahead of the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium, in Charlotte, North Caroline on July 1 Hincha de Uruguay Juan Mabromata / AFP

Simpatizantes de Uruguay y de Colombia se le acercaron para pedirle fotos, a lo que aceptó. En un momento tuvo que acelerar para poder irse junto a sus amigos. Además, dejó un mensaje a Referí: “El himno no se canta, se grita”.

Réplicas de la camiseta de Uruguay y reventa de entradas

En las afueras del estadio de Charlotte se vieron vendedores que ofrecían réplicas no originales de la nueva camiseta celeste de la selección de Uruguay. El precio de venta fue de US$ 40.

Además, también se escucharon a revendedores ofreciendo tickets.

El presidente de Nacional dijo presente; Edgardo Novick también

Alejandro Balbi, presidente del Club Nacional de Football, estuvo presente en el Charlotte y se lo vio ingresando al estadio.

Otro que estuvo fue Edgardo Novick, directivo de Peñarol, quien fue al hotel de Uruguay en la previa del partido.

Alejandro Domínguez tiró pelotas a los hinchas

El presidente de Conembol, Alejandro Domínguez, estuvo presente en el partido y horas antes del mismo bajó a la cancha para tirar pelotas a los hinchas. Junto a él estuvieron exfutbolistas como los argentinos Nery Pumpido y Javier Zanetti, y el chileno Iván Zamorano.

20240710 FBL - COPA AMERICA - 2024 - URU - COL Conmebol President Alejandro Dominguez holds a football ahead of the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium, in Charlotte, Nort Alejandro Domínguez Juan Mabromata / AFP

Mayoría colombiana en las tribunas con butacas celestes

Como se veía en los exteriores, los hinchas de Colombia fueron mayoría en el Bank of America Stadium, en un número de 85/15. Eso también se notó cuando salieron los equipos y se anunciaron las alineaciones.

El estadio tiene la particularidad de tener butacas celestes, lo que le dio color uruguayo a las tribunas.

Ronald Araujo entre los suplentes

Pese a que estaba lesionado y Marcelo Bielsa dijo que era la única baja en el equipo, Ronald Araujo estuvo entre los suplentes de la selección de Uruguay y fue al banco.

El zaguero se puso la ropa de competencia y estuvo junto a los tres sparrings que acompañan al plantel.

El himno a toda garganta

La salida de los equipos tuvo segundo antes a los hinchas uruguayos cantando el “soy celeste” para darle el apoyo a los jugadores.

Luego, el himno se cantó mucha fuerza y fue respetado por los colombianos, como también cuando fue el turno de los cafeteros.

Bielsa, Quiroga y Reyes de pie al minuto de juego

Ni bien comenzó el partido, al minuto de juego, Marcelo Bielsa y sus asistentes se acercaron Diego Reyes y Pablo Quiroga para dar acaloradas indicaciones al mediocampo.

La novedad fue que Rodrigo Bentancur fue el encargado de hacer la presión por detrás de Darwin Núñez. Pero ese sistema 3-4-3 duró muy poco, porque la celeste volvió al 4-3-3- rápidamente con Manuel Ugarte de zaguero con Josema Giménez, Sebastián Cáceres en el lateral derecho y Mathías Olivera por izquierda.

Bentancur pasó al puesto de 5 en lugar de Ugarte.

Las charlas del cuarto árbitro con Bielsa

Marcelo Bielsa tuvo varias charlas con el cuarto árbitro del partido, quien le hizo un pedido al DT. En varias ocasiones se lo vio al entrenador dándose vuelta en la heladera portátil para indicarle al banco que se calmara, con un gesto con sus manos.

Amarilla a De la Cruz

Nicolás De la Cruz se ganó la tarjeta amarilla luego de una dura entradas que hizo saltar a los hinchas colombianos y al banco de suplentes de Uruguay, donde se entendió que había quitado la pelota de forma legal. Ronald Araujo fue uno de los que se paró a hablarle al asistente de ese sector.

Darwin agachado tras fallar su tercera chance

Darwin Núñez tuvo un momento de resignación al fallar su tercer remate al arco. El delantero quedó arrodillado como buscando explicaciones por su mala puntería.

Se mueve la tribuna

En un momento del partido la bancada de prensa del Bank of América comenzó a moverse. Se mueve la tribuna, dijeron los que conocían el estadio, mientras el resto estaba sorprendido.

Cabeza: el gesto de Josema tras la roja en Colombia

Tras el gol colombiano y la expulsión de Muñoz, José María Gimpenez le pidió “cabeza” a sus compañeros antes de terminar el primer tiempo. El capitán celeste hizo el gesto llavandose los dedos de sus manos a la sien.

“El que no salta es uruguayo y maricón”

En algunos pasajes del partido los hinchas colombianos cantaron: “El que no salta es uruguayo y maricón”, sin que hubiera una advertencia desde la organización del partido.

Por su parte, los uruguayos en un momento entonaron el “cuadro cagón, cuadro cagón”

En las tribunas el clima estuvo muy caldeado, con provocaciones e insultos entre hinchas de ambos equipos.

“Lucho, Lucho”: Suárez a la cancha

A los 65 minutos Marcelo Bielsa llamó a Luis Suárez y los hinchas uruguayos cantaron el “Lucho, Lucho”. El Pistolero entró y se puso la cinta de capitán, y en la primera carga ya tuvo una jugada de peligro en el área en la que Uruguay reclamó penal.

20240710 Uruguay's forward #09 Luis Suarez comes on as a substitute during the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium, in Charlotte, North Caroline on July 10, 2024. Chandan Luis Suárez Foto: Chandan Khanna / AFP

Luego, fue la jugada del remate en el palo, tras la cual fue a saludar a Fede Valverde por el pase que le dio.

El final caliente en las tribunas

El partido terminó con la selección uruguaya buscando el empate y con Colombia haciendo correr los minutos.

Uruguay fue por el empate pero no pudo igualar el partido, lo que terminó sellando la despedida de la pelea por el título.

En el final, mientras los jugadores saludaban en el centro del campo, hubo algunos encontronazos. Algunos jugadores colombianos festejaron en exceso en ese momento, lo que no cayó nada bien.

Luego, hubo incidentes en las tribunas, al lado del sector en el que estaban las familias de los jugadores, lo que llevó a que muchos de ellos, al ver lo que ocurría, fueran corriendo hacia ese sector para meterse en medio de la gente, lo que llevó a una pelea que duró varios minutos, mientras los efectivos policiales intentaban poner orden, sin lograrlo.