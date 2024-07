El emotivo mensaje de Darwin Núñez, luego de jugar su primera Copa América con Uruguay

La tarea de Darwin Núñez en la selección de Uruguay durante la Copa América 2024 tuvo dos etapas. Comenzó la fase de grupos a todo gol, convirtiendo en el 3-1 contra Panamá y en el 5-0 frente a Bolivia. Después, no marcó más goles en los siguientes cuatro partidos de la celeste.

El apoyo de Marcelo Bielsa

"Nadie se convierte en goleador por errar goles, sino por lo contrario. Todos los jugadores que son goleadores perdurables, no los que meten goles de vez en cuando, es porque saben definir. Luego, son humanos y tienen ciclos. Darwin es un jugador que no necesita acompañamiento, porque hay que saber jugar en Liverpool, y con quien compite. Discutir a un jugador... Lo único que me preocupa es que quede en la mayor cantidad de veces posibles en condiciones de hacer lo que hace de forma extraordinaria que es convertir. Después para evaluar se mide la globalidad y por supuesto que hay segmentos", expresó el técnico luego del partido de Uruguay contra Panamá.