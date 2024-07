El escandaloso desempeño del VAR en el partido Colombia-Brasil por la Copa América 2024

Los dos equipos terminaron disconformes con las decisiones del VAR y el arbitraje. Colombia protesta un gol mal anulado y Brasil un penal no cobrado.

“Escandaloso”, así ha calificado el mundo del fútbol lo ocurrido con el VAR por un gol que le fue anulado al equipo colombiano en el primer tiempo del partido por un fuera de lugar que, desde las imágenes del videoarbitraje aún no son claras.

El tanto lo convirtió Davinson Sánches a los 19 minutos. Aunque la decisión fue tomada en pocos minutos por el árbitro argentino Mauro Vigliano, la repetición, que fue mostrada sobre el final del primer tiempo, dejó serias dudas, pues el jugador que se toma como referencia es Jhon Córdoba, que no es el futbolista que termina marcando el gol.

Con el pasar de las horas, en redes sociales circuló una imagen tomada por uno de los hinchas de la selección Colombia que asistió al encuentro en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La foto captó la ubicación de los defensores de Brasil justo en el momento en el que James Rodríguez ejecuta el tiro libre y deja en evidencia que Davinson Sánchez sí está inhabilitado por estar por delante de los jugadores.

En otro video, publicado en redes sociales, también se puede apreciar que al trazar las líneas, el VAR tomó en cuenta la posición de Jhon Córdoba y no la de Davinson Sánchez, que fue quien convirtió el gol, que luego fue anulado.

El penal contra Vinicius que reclamó Brasil

La otra jugada polémica de la noche ocurrió en el minuto 42. Vinícius Jr desbordó por la izquierda, entró al área y fue cruzado por el lateral colombiano Daniel Muñoz.

Vinícius cayó al suelo y el árbitro venezolano Valenzuela detuvo el juego y solicitó la revisión del VAR para verificar si correspondía una posible pena máxima.

Las repeticiones mostradas desde el videoarbitraje no fueron claras. Mientras en un ángulo se evidenciaba que sí hubo un contacto sancionable, en otro parecía que era el delantero brasilero el que había exagerado la caída, la decisión final fue no cobrar el penal y reanudar con un tiro de esquina.

En el video publicado Conmebol señala que "el árbitro no lo cobró (al penal) y el VAR no logra identifica que el defensor no toca el balón. El VAR confirma de manera incorrecta la decisión del campo".

Audios del VAR

AVAR: Posible penal. Toca balón indica.

VAR: Necesito ver si toca balón.

VAR: Si, dame otra.

VAR: Necesito ver si toca balón.

VAR: Dame un plano abierto, velocidad normal.

AVAR: Estamos chequeando la situación en el área. Ok Jesús.

VAR: Quiero ver si cambia la dirección del balón.

VAR: ¿No tenés otra?

VAR: Ahí no la tengo. Si la Main por ahí?

AVAR: Jesús, no reanudes.

VAR: No, me tapa el cuerpo.

VAR: Necesito ver cuánto le cruza la pierna.

VAR: Cómo se da el contacto de atrás

VAR: Y dame la opuesta, que es la que me habías dado.

VAR: Dame esta velocidad normal o al 75% mejor.

VAR: Si le pellizca la pelota.

VAR: Jesús muy ajustado, podés reanudar

VAR: Pellizca pelota cuando baja el pie. Y ahí le da impulso. Después se da el contacto.

Árbitro: Ok. Primero pellizca la pelota y luego va el contacto.