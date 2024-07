Iván Zamora y Tata Martino salieron en defensa de Marcelo Bielsa luego de la denuncia de Conmebol al técnico de Uruguay tras la Copa América 2024

La defensa de Zamorano y Martino a Bielsa

El histórico jugador de Chile, Iván Zamorano, se refirió a las expresiones de Bielsa y salió en su defensa.

“Conocemos su forma de expresarse, no tiene pelos en la lengua cuando no le parece algo. Le estaba pasando a él directamente lo que estaba ocurriendo y no sólo habló con el razonamiento de un entrenador que tiene mucha experiencia y madurez en estas circunstancias, habló con el corazón también”, dijo el comentarista de televisión durante la Copa América a Redgol.

“Las situaciones que pasaron le ocurrieron a su equipo y a sus jugadores. La sinceridad de Marcelo a veces molesta a algunas autoridades, pero cuando se habla con el corazón, como lo hace él, hay que escucharlo”.

Además, reforzó las críticas a la organización de la Copa América 2024.

“Hay cosas positivas de esta Copa América, pero también negativas. Lo de la final fue sumamente lamentable, se sufrió mucho y lo digo personalmente, pues mi familia también estaba ahí metida. La familia de Zanetti igual. Y la de los jugadores, que en ese momento estaban por salir a jugar una final y debieron preocuparse de sus familias, que estaban aprisionadas afuera sin poder entrar”.

En la misma línea se manifestó Tata Martino, en defensa de su colega.

“Hay algo que dijo Bielsa en lo que estoy de acuerdo. Si yo me fijo solamente que el problema no lo tengan Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, estoy siendo injusto. Yo tengo que ver que el problema no lo tengan Bolivia, Panamá, Perú. Que el problema no lo tengamos ninguno”.

Se refirió a la situación de los organizadores del torneo de Conmebol: “Creo que a Estados Unidos le sobran posibilidades para presentar mejores estadios. La realidad es que cuando nosotros jugamos el torneo (MLS), debemos de haber jugado cuatro veces en césped sintético. Lo que pasa ahí es que viene el negocio sobre dónde me conviene jugar porque va a ir mayor cantidad de gente. Ahí es donde salen estadios que no están acordes a la envergadura de estos eventos”