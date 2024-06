La conferencia de Marcelo Bielsa antes de Uruguay vs México: "entusiasmo" para la Copa América, por qué llevó 16 jugadores y el "ahogo" de un futbolista

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa , habló este martes en conferencia de prensa en la previa del partido Uruguay vs México que se jugará este miércoles (22:00) en Denver, Estados Unidos, en el último ensayo previo a la Copa América 2024 .

Con respecto a México, señaló que “siempre es muy exigente”. “Tengo la sensación que está en buen camino”, dijo sobre su rival.

¿Por qué llevó a 16 jugadores al amistoso ante México?

Bielsa también fue consultado sobre por qué llevó 16 jugadores al amistoso, algo que llamó la atención en México.

“Tendría que explicarle que hay como dos segmentos para formar la lista definitiva (para la Copa América): los jugadores que terminaron la competencia en Europa y los jugadores que han competido hasta el domingo en Sudamérica. Usted sabe y todos sabemos que si los jugadores sudamericanos compiten el domingo y llegan aquí el martes, sería como o respetar la trascendencia del compromiso. Los jugadores que terminaron en Europa tienen diferentes realidades. Algunos hace tres semanas que no compiten y necesitan competir. Otros vienen de lesiones y de períodos de inactividad, y todo eso yo trato de compensarlo. Hay jugadores que han tenido temporadas muy largas y necesitan recuperarse y hay jugadores que han tenido temporadas no tan largas, y necesitan competencia”, indicó.

“Como los cambios autorizados son seis, me pareció que con la cantidad de jugadores que vinimos, estaba bien. Tampoco ignoro que hay jugadores que deberían estar y no están. Pero creo que si hubieran venido no hubieran sumado para mejorar el espectáculo”, sostuvo.

De todas formas, el entrenador celeste valoró los jugadores con los que Uruguay se medirá ante México.

“Por otro lado, Pellistri, Núñez y Araújo es nuestra delantera titular. Ugarte juega en PSG y Bentancur en el Tottenham, a (Brian) Rodríguez ustedes los conocen, los dos centrales son equipos de punta de España y de Italia… No sé, la sensación que tengo es que de ninguna manera el representativo… A nosotros nos preocupa el partido con México y actuamos en función de eso”, señaló.

La altura de Denver y el jugador que se ahogó

Bielsa también fue consultado por los 1.600 metros de altura que hay en Denver, donde se jugará el partido. “Sabíamos el dato. Hemos escuchado que la NBA le da jerarquía a jugar en la altura, pero nosotros no sentimos nada en particular”, dijo.

“Ahora que me lo recuerda, hoy llegó uno de los chicos en una interrupción del entrenamiento y estaba ahogado. Y le digo qué te pasa. A lo mejor, ahora que me lo dice, tiene que ver con eso”, comentó.

Mirá la conferencia de Marcelo Bielsa: