Lo que no se vio por TV: el "Uruguay" vs el "USA" en las tribunas, la reacción de Josema por el susto de Araújo, y el periodista uruguayo en la pantalla gigante

Duelo de hinchadas en las tribunas

Esta vez la selección uruguaya no tuvo el dominio en las tribunas que había tenido en los anteriores partidos en Miami y New Jersey.

Eso se fue viendo a medida que los jugadores salieron a la cancha antes del partido, momentos en los que los hinchas estadounidenses se hicieron sentir un poco más que los uruguayos.

Fue un duelo entre los gritos de "¡Uruguay, Uruguay!" y "¡USA, USA!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sebaamaya/status/1807934574942368148&partner=&hide_thread=false Salió la selección uruguaya a la cancha y los hinchas comenzaron a cantar “¡Uruguay, Uruguay!”, a lo que los locales respondieron “¡USA, USA!”. pic.twitter.com/PAdwI2YW9K — Sebastián Amaya (@sebaamaya) July 2, 2024

Los jugadores de Estados Unidos fueron presentados por un locutor en inglés y los celestes por una locutora en español. Nuevamente, Darwin Núñez y Luis Suárez fueron los más aclamados por los uruguayos, mientras que Christian Pulisic fue el más aplaudido entre los hinchas locales.

Los himnos volvieron a ser un momento de mucha emoción y respeto. Primero fue el turno de Uruguay y luego el de EEUU, que finalizó con un grito de todos los espectadores locales.

Los jugadores de ambos equipos formaron un círculo para la última arenga a segundos de la cuenta regresiva para el comienzo del partido.

Verlo desde afuera y la cámara en el octavo piso

Por primera vez en la Copa América, Referí pudo ver parte del partido en una sector abierto, patrocinado por una constructora automotriz estadounidense, diferente a las salas de prensa que suelen ser cerradas herméticamente, lo que prácticamente no permite escuchar lo que ocurre en la cancha.

Así se pudo ver bien de cerca cómo viven los hinchas norteamericanos los partidos de fútbol.

Además, permitió ver la cámara de TV ubicada en el octavo piso, que fue motivo de comentarios de los uruguayos que siguieron el partido por las pantallas.

Hinchas estadounidense con muchas mañas

Los hinchas locales comenzaron a alentar cantando "U", "S", "A", con aplausos por cada letra, aumentando la velocidad.

Además, tuvieron una especie de barra de aliento en el sector atrás del arco de Rochet en el primer tiempo. En las tribunas se pudo ver a varios hinchas locales con vestimentas y adornos históricos, quizás por la cercanía con el 4 de julio, su día de la independencia.

Si bien en algunas jugadas pecaron de ingenuos, como en algunas que eran fuera de juego, o cuando celebraban acciones que habitualmente no merecen reacciones, los hinchas locales tienen cada vez más mañas y le protestan todo al árbitro. Incluso, llegando a insultarlos con el grito “ref you suck”, que se repitió en varios momentos.

El susto de Maximiliano Araújo y la reacción de Josema

En el minuto 23 fue la caída de Maxi Araújo al recibir un golpe en la cabeza en un tiro de esquina. Inmediatamente Darwin Núñez pidió la asistencia médica.

Además, José María Giménez reaccionó indicándole a los doctores que fueran rápido a atenderlo.

Maximiliano Araújo se retira en camilla.jpg Maximiliano Araújo se retira en camilla FOTO: AFP

Los jugadores rodearon a Maxi para que no la gente no viera lo que pasaba y el delantero se fue en camilla. Tuvo que ser sustituido y en su lugar entró Kike Olivera.

El hincha con los billetes

En un momento de rabia estadounidense contra el juez, un hincha se paró y sacó billetes, abriendo los brazos para mostrárselo a la distancia.

Fue en los minutos finales del primer tiempo, cuando varios se pararon y corrieron por las escaleras en busca de comida y bebidas.

Marcelo Bielsa, el gran ausente

Con la suspensión de Marcelo Bielsa, por sanción, Pablo Quiroga fue el entrenador a cargo de la celeste, secundado por Diego Reyes.

El DT celeste de turno vio el partido de pie, por momentos solo, y por momentos junto al asistente técnico. Además, fue el más activo am la hora de reclamarle al cuarto árbitro.

20240107 SOC - SPO - UNITED - STATES - V - URUGUAY - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Pablo Quiroga coach of Uruguay gives the team instructions during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between United Stat Pablo Quiroga Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP

Esta vez, la heladerita de Bielsa estuvo en el banco de suplentes y no sobre el césped.

Locura por las cámaras

En la trasmisión del estadio no se muestran los replays y en los momentos de juego pausado son enfocados los hinchas en las tribunas, en tomas en las que se pueden ver distintos personajes, como uno señor con el casco del Capitán América u otro que apareció bailando como perreo.

Los uruguayos también se prenden a la consigna y muestran su bandera o leyendas con las 15 copas. Uno que apareció en la cámara fue Alejandro Figueredo, el periodista uruguayo que está radicado en Estados Unidos y que saludó cuNdo fue enfocado.

La espera del VAR y la bronca local

La espera por el chequeo del VAR en el gol de Mathías Olivera se hizo eterna. Los jugadores se acercaron al juez, Ronald Araujo habló algo con los entrenadores y siguió la incertidumbre.

20240701 SOC - SPO - UNITED - STATES - V - URUGUAY - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Mathias Olivera of Uruguay celebrates with teammates after scoring the team's first goal during the CONMEBOL Copa America 2024 Gro Mathías Olivera Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP

Hasta que finalmente el gol fue validado, lo que desató un segundo festejo de los jugadores en la cancha.

En la sala de prensa, periodistas locales pegaron el grito en el cielo al considerar que era fuera de juego.

La salida de Viña con un gesto que preocupó y el saludo de los suplentes

Matías Viña fue sustituido por José María Giménez sobre los 70 minutos. El lateral izquierdo salió de la cancha por esa banda, mientras que el zaguero lo hizo desde el otro sector.

20240701 KANSAS CITY, MISSOURI - JULY 01: Tyler Adams of United States lies on the pitch after suffering an injury during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between United States and Uruguay at GEHA Field at Arrowhead Stadium on July 01, 2024 in Tyler Adams Foto: Michael Reaves/Getty Images/AF

El jugador de Flamengo se fue caminando y tomándose la parte posterior de su muslo izquierdo, incluso levantándose esa parte del pantalón.

Viña bordeó a la cancha, pasó por detrás del arco de Sergio Rochet y los suplentes de Uruguay que calentaban ahí fueron a saludarlo por el partido, con una breve charla para luego seguir al banco de suplentes.

Los cambios y el aliento a Luis Suárez

El partido se fue cerrando con los últimos cambios tras el gol del 1-0. Rodrigo Bentancur entró por Nico De la Cruz a los 79’, y a los 89’ Sebastián Cáceres por Manuel Ugarte y Luis Suárez por Darwin Núñez.

El Pistolero nuevamente fue muy aplaudido en su regreso y le quedó una pelota en el área que le trabaron cuando fue a definir.

El partido terminó con un nuevo triunfo celeste y el saludo entre los hinchas y los futbolistas, desde las gradas a la cancha. El camino de la selección uruguaya continuará en Las Vegas, donde el equipo de Bielsa buscará seguir avanzando.