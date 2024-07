Marcelo Bielsa habló de sus errores con Uruguay, del momento de Luis Suárez y de todas las verdades que dijo en la Copa América 2024

Rotación y cansancio: qué le afectó a Uruguay

Ante la consulta de si la falta de rotación en Uruguay afectó a los jugadores y generó cansancio, respondio: "Puede ser. El partido de hoy a lo mejor es una lectura equivocada que hice yo. El entrenador rival utilizó un criterio distinto. Tuvieron un día más de recuperación. No creo que haya sido un problema de rotación, no tengo los datos de este último partido, pero hasta el partido de hoy Uruguay corrió más que todos los rivales y que todos los equipos que participaron en el torneo en las seis cualidades que se evalúan. Eso es una realidad. Otra realidad es que Uruguay es el equipo que más necesita correr para jugar bien de acuerdo al estilo que propongo. En este partido en particular noté que hubo errores de cálculo de mi parte, porque los rivales estaban más frescos y eso nos permitió superarnos en varios momentos del partido".

Marcelo Bielsa.jpg Marcelo Bielsa

¿Le faltó suerte a Uruguay?

"El tema de la suerte se confunde con la pericia. Hay veces que uno dice que la pelota entró o no, que entrara o no depende de la eficacia de un remate, y puede ser suerte o calidad. También es cierto que la suerte normalmente se vuelca hacia el equipo que más trabaja o que más se esfuerza y que tiene mayor necesidad de conseguir lo que se está disputando. Yo creo que a nosotros no nos faltó suerte y que normalmente lo que conseguimos fue merecido. Este último partido, que nos hubiera habilitado con Colombia a jugar la final, lo pudimos empatar y de haberlo conseguido se podía valorar como injusto el empate. Esa es una lectura del momento más trascendente de la competencia para nosotros, que fue el segundo tiempo contra Colombia. En el segundo tiempo debimos haber convertido. No lo hicimos y eso nos dejó fuera de la final. No sé si es suerte o no, merecer o no, justo o injusto. Es difícil definirlo".

¿Seguirá contando con Luis Suárez para las Eliminatorias?

"El nivel que mostró en los minutos que jugó, en los entrenamientos, el nivel técnico y el físico dentro de sus características no lo posicionan lejos de aspirar a compartir titularidad en la posición de centro atacante. Está en condiciones de disputar ese espacio legítimamente. El segundo tiempo que jugó ante Canadá no fue una gran actuación, pero fue satisfactoria desde mi punto de vista. Además del gol, participó para encabezar algunos ataques que nos permitieron dominar algunos momentos del partido. Es un jugador que nunca había dirigido, sí lo enfrenté muchas veces y es súper difundido lo que hizo en su carrera. Haber compartido este tiempo con él confirma la imagen de un jugador superior, un gran compañero. Fue para todos nosotros un apoyo enorme dentro y fuera del campo haber contado con él".

¿Cómo se sintió después de la conferencia de prensa de este viernes?

El entrenador dijo que no habló con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, sobre el tema de la intensa conferencia de prensa que brindó el viernes.

Ante a consulta de cómo se sintió después de esa exposición ante los medios, por repercusiones de las declaraciones, explicó: "No sé cuáles han sido las repercusiones. Seguramente es muy probable que se ponga en duda esto que digo, pero hace un tiempo, que se mide en años, que dejé de leer lo que se publica sobre mí. Sobre lo que digo. Cuando uno tiene esa presencia pública termina intoxicándose de sí mismo. Yo opté por no revisar las opiniones que genera mi intervención. Lo que sí le puedo decir es que nada de lo que dije puede ser interpretado como no cierto. La conferencia me mostró a mi exaltado y quien se exalta pierde parte de la razón, pero revisé mentalmente todo lo que dije y cada una de las cosas que dije son ciertas. No son discutibles. Hago una pequeña salvedad, cuando uno se expresa con la rotundidad de que lo que yo digo es cierto y no se discute porque es verdad, es muy difícil no interpretar a la persona que está hablando como soberbia o ególatra, pero en este caso me permito afirmarlo porque si uno dice lo que yo dije y eso que expresé no fuera cierto, sería una vergüenza de mi parte. No se pueden decir lo que dije ayer en conferencia de prensa si existe alguna posibilidad que lo que manifesté no sea cierto. Todo lo que dije es cierto y verificable. Si hubiera que dirimir entre lo que dije y la forma de demostrarlo, todo es cierto".