¿Qué dijo Lionel Scaloni del hombre que casi le come la boca durante los festejos tras el triunfo de Argentina?

Marito: "Dame un beso" *Se chapa a Scaloni babosa* Scaloni: "La verdad no me di cuenta donde me dio el beso, pero bueno, son cosas que pasan cuando estas alegre" Todos queriendo hacer lo que hizo Marito pic.twitter.com/1uK73bQrhu

"Fuera de chiste, a Marito lo conozco de toda la vida y me vino a saludar, bueno, lo que hay. No la vi a la foto, pero Marito es un amigo, un tipo entrañable, estaba muy contento así que yo la verdad no me di cuenta donde me dio el beso, pero son cosas que pasan cuando estás alegre".