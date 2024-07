Quién fue el goleador de la Copa América 2024 y cuáles fueron los uruguayos que más goles anotaron

Los máximos goleadores de Uruguay en la Copa América fue Darwin Núñez, Maximiliano Araújo y Rodrigo Bentancur, los tres con dos goles cada uno.

20240627 EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 27: Darwin Nuñez of Uruguay celebrates after scoring the team's second goal during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium on June 27, 2024 in East Rutherford,

Darwin Núñez, con dos tantos, es uno de los goleadores de la Copa América

Foto: Mike Stobe/Getty Images/AFP