Referí en la Copa América 2024: no importa la edad, la emoción de que te firme una figura de la selección uruguaya no cambia

La emoción del hincha uruguayo que logró la firma de Darwin Núñez | COPA AMÉRICA 2024

La familia ya tiene programado ir a los tres partidos. “Y vamos todos”, dijo.

Sobre su historia, contó: “Me vine probar suerte en 2002. Me ha ido bien, formé una familia hermosa, tengo a mi hija también que estaba trabajando. Hace dos años fui a Uruguay y estaba precioso. Allá soy hincha de Peñarol”.

La energía que transmite Luis Suárez es única

Pablo está de acuerdo con la convocatoria de Luis Suárez a la selección para la Copa.

“Me acabo de enterar, acabo de chequear la lista, pensé que no estaba. Me parece excelente, se lo merece, la energía que pasa él no se la pasa nadie a los jugadores”, dijo.

Sobre el resto de los jugadores, señaló: “Todos me gustan, tenemos un cuadrazo”.

Eso lo ilusiona para que Uruguay logre el título. “Con ganas de poder llegar a las 16. Y la final va a ser en Miami, buenísimo para todos nosotros”, dijo.

La espera de Pablo y su familia tuvo un final feliz. Darwin paró y le firmó la camiseta, lo que le causó una gran emoción.

“Impecable, increíble. Me tiembla la mano cuando lo veo. Estoy cumpliendo un sueño”, dijo segundos después del momento que vivió con el goleador celeste.

La familia permaneció un rato más en el hotel y luego de irse, regresaron para acercarle refrescos a los periodistas de Referí que se olvidaron de ese detalle en una mañana muy calurosa. Un gran gesto que fue muy agradecido.