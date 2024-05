Álvaro Recoba, entre la noche negra y el primer partido que se va "contento"

"Son pocos los equipos que, como nosotros, jugaron dos fases previas y hoy se dio un paso importante y clasificamos. Hicimos todo lo posible para ganar, y a diferencia de otros partidos, intentamos ser más sólidos defensivamente y así se dio", comenzó diciendo el DT tricolor.

Y añadió: "Tuvimos ocasiones, el rival también, pero logramos el objetivo. Tenemos un choque trascendente por el Mundial de Clubes, pero yo lo que quiero es disfrutar este momento. El lunes tenemos un partido por el torneo local, que la derrota del otro día nos dejó con pocas posibilidades, pero esto terminaba ahora, logramos el objetivo. El Campeonato Uruguayo termina a fin de año. Me voy contento, me voy tranquilo".

"Estamos dentro de los 16 que sueñan y seguramente no seamos favoritos, pero es un sueño poder seguir en la Copa", sostuvo Recoba.

Nacional's Nigerian forward Christian Ebere (C) and Tachira's defender Carlos Vivas fight for the ball during the Copa Libertadores group stage second leg football match between Venezuela's Deportivo Táchira and Uruguay's Nacional at Polideportivo de Pueb

Christian Ebere de Nacional, pelea la pelota con Carlos Vivas de Deportivo Táchira

FOTO: AFP