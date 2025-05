Atención Peñarol: así van quedando los bombos de octavos de final tras el cierre de los tres primeros grupos de Copa Libertadores este martes

Estudiantes, en La Plata, en simultáneo se enfrentó al colista Carabobo y resolvió el pleito en 24 minutos con un 2-0, suficiente para asegurarse la primera plaza de la zona a la luz de lo que sucedía en Rio de Janeiro.

El colombiano Edwuin Cetré (10) y Luciano Giménez (24) marcaron los goles del Pincharrata, en una noche de duelo para ese club por el fallecimiento de uno de sus máximos ídolos, Juan Ramón Verón, padre de la "Brujita" Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes.

Con estos resultados, el Grupo A terminó con Estudiantes y Botafogo con 12 puntos en los octavos de final, la Universidad de Chile tercera con 10 y con el consuelo de ir a la repesca en la Copa Sudamericana, mientras que Carabobo finalizó último con una unidad.

Universitario de Perú, del uruguayo Jorge Fossati, logró la hazaña de empatar 1-1 con River Plate en Buenos Aires y selló su clasificación a los octavos. El punto le bastó para quedarse con el segundo lugar del Grupo B, detrás del Millonario.

Universitario's Uruguayan head coach Jorge Fossati gestures next to a referee during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Universitario de Lima and Ecuador's Independiente del Valle at the Monumental "U" Marathon sta

Facundo Colidio (35) puso en ventaja al equipo argentino, pero antes del entretiempo Jairo Concha (45+2) estampó la igualdad para los peruanos.

Independiente del Valle hizo su parte al vencer 2-1 a Barcelona en el duelo ecuatoriano en Quito, pero no le alcanzó para llegar a los octavos.

Aunque igualó en puntos (8) con Universitario, quedó fuera por diferencia de gol (0 contra -3), un detalle que selló su eliminación tras una última fecha vibrante y que lo envía a los playoffs por un lugar en los octavos de final de la Sudamericana.

La irregular campaña del Sao Paulo en el Brasileirao —donde marcha decimotercero, a diez puntos del líder Palmeiras— contrasta con su sólido andar en la Libertadores, en la que se quedó con el primer lugar del Grupo D con 14 puntos, tras cuatro victorias y dos empates.

Uno de esos triunfos se dio este martes ante Talleres de Argentina, un 2-1 en el Morumbi que dejó satisfecha a la parcialidad tricolor.

José Sabino, a los 26 minutos, abrió el marcador para el dueño de casa y Luciano (84) completó la faena. Federico Girotti, a los 39, había decretado la igualdad para la T, que cerró en el fondo de la tabla su participación internacional de 2025.

Chilean referee Piero Maza talks to Talleres' Venezuelan defender #16 Miguel Navarro (C) during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Sao Paulo and Argentina's Talleres at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil on May 27, 202

Las lágrimas de Miguel Navarro

Foto: AFP