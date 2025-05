River Plate igualó con Universitario de Perú de Jorge Fossati que logró una histórica clasificación en Copa Libertadores

El partido en la primera etapa fue ampliamente dominado por los conducidos por Marcelo Gallardo, que dispusieron de varias ocasiones para abrir el tanteador pero sus delanteros y su manija Franco Mastantuono no estuvieron finos en la definición.

Hasta que en el minuto 36 Facundo Colidio abrió el tanteador luego de un rebote del portero Sebastián Britos, en casi su único error del encuentro.

Universitario's Uruguayan head coach Jorge Fossati gestures next to a referee during the Copa Libertadores group stage first round football match between Peru's Universitario de Lima and Ecuador's Independiente del Valle at the Monumental "U" Marathon sta

Jorge Fossati, DT de Universitario

Foto: AFP