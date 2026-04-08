Copa Libertadores: la racha que Nacional buscará romper ante Coquimbo Unido en Chile, país en el que no gana hace casi 28 años

Nacional y Coquimbo Unido se enfrentarán este miércoles a las 19:00 en su debut por la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez de Chile.

El país trasandino no ha sido normalmente una parada fácil para el tricolor . De acuerdo al sitio web de estadística de Nacional Atilio.uy, el bolso jugó 22 partidos oficiales en Chile y solo ganó en cinco oportunidades , mientras que empató en cuatro encuentros y perdió en los restantes 13. Esto da un 22% de partidos ganados en suelo chileno.

La última victoria de Nacional en ese territorio ocurrió casi 28 años atrás , el 15 de setiembre de 1998 . Aquel día venció 3-1 a la Universidad de Chile por la fase de grupos de la extinta Copa Mercosur, con goles de Gabriel Álvez, Carlos Camejo y Sebastián Morquio.

Para encontrar la última victoria por Copa Libertadores en ese país hay que ir un año atrás, el 14 de mayo de 1997 , cuando superó 2-1 a Colo Colo por la vuelta de los octavos de final de aquella edición, con tantos de Fernando Kanapkis y Mario Barilko.

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Sin embargo, los chilenos habían ganado 3-1 en la ida disputada en Montevideo, por lo que el bolso quedó eliminado.

Un historial reciente negativo

Desde la última victoria de 1998 hasta ahora Nacional jugó otros cinco partidos en Chile, con un empate y cuatro derrotas.

En 2001 empató 0-0 con Deportes Concepción por la fase de grupos de la Libertadores. Luego llegaron las cuatro derrotas: 1-0 contra Universidad de Chile por la segunda fase de la Copa Sudamericana 2011; 2-0 contra Iquique por la primera fase de la Sudamericana 2012; 1-0 contra Palestino en la fase previa de la Libertadores 2015; 3-1 contra Universidad Católica en la fase de grupos de la Libertadores 2021.

Salvando los partidos por fase de grupos, en dos de los tres cruces de eliminación directa mencionados Nacional terminó eliminado. Universidad de Chile lo eliminó en 2011 y luego se coronó campeón, mientras que en 2012 Nacional dio vuelta la serie contra Iquique con una goleada 4-0. En 2015 el tricolor le ganó 2-1 a Palestino en el Parque Central, pero quedó eliminado por el gol de visitante de los chilenos.

0015673506webp (1) La eliminación de Nacional contra Palestino en 2015 Foto: El Observador

En total Nacional jugó 45 partidos oficiales contra rivales chilenos, con 19 victorias, ocho empates y 18 derrotas. Atilio incluye en este historial la derrota 3-2 ante Colo Colo por el Campeonato Sudamericano de Campeones de 1948, obtenido por Vasco da Gama y reconocido como un titulo continental oficial por la Conmebol.

Este miércoles el tricolor buscará volver a ganar en Chile tras casi tres décadas, en el primer partido en su historia contra Coquimbo, que además debutará por Copa Libertadores tras obtener su primera liga chilena en 2025.