Copa Libertadores: las tres grandes exfiguras que Nacional llevará de invitadas al partido ante São Paulo

Es que los aurinegros empataron este sábado a la nochecita 0-0 en el Estadio Campeón del Siglo ante Cerro Largo, iniciando el partido con 11 suplentes, ya que su técnico Diego Aguirre, prioriza el partido de vuelta ante The Srongest en la altura de La Paz que se disputará el miércoles 21 a la hora 19, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

COPA LIBERTADORES Copa Libertadores: qué dice la Inteligencia Artificial sobre quién pasará entre São Paulo vs Nacional

Los tres invitados que lleva Nacional a la revancha con São Paulo por Copa Libertadores

Nacional viajará esta semana hacia la ciudad de San Pablo para enfrentarse a São Paulo por la vuelta de los octavos de final del máximo torneo continental de clubes.

En ese contexto, según informó una fuente del club a Referí este domingo, el club llevará a tres exfutbolistas a ese partido, como invitados.

1704973528627.webp Rodolfo Rodríguez y Hugo De León, cuando ganaron la Copa de Oro con la selección de Uruguay, se volverán a encontrar gracias a Nacional, en donde fueron enormes

Dos de ellos, fueron campeones de América y del mundo con Nacional, como el arquero Rodolfo Rodríguez en 1980 y Hugo De León, en 1980 y 1988.

El otro invitado, se unirá, al igual que De León, en Brasil, ya que Rodolfo Rodríguez partirá con la delegación tricolor desde Montevideo.

Se trata de Darío Pereyra, quien jugó en Nacional y en la selección de Uruguay en la década de 1970, pero no logró ser campeón de la Copa Libertadores. No obstante, hizo una carrera espectacular justamente en São Paulo, el rival de los albos. A su vez, fue campeón sudamericano sub 19 con el seleccionado uruguayo en 1975.