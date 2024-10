Diego Aguirre tras la goleada recibida por Peñarol ante Botafogo en Copa Libertadores: del "hay que asumir esta derrota dura" al "ellos se agrandaron"

No obstante, en el segundo tiempo, salieron con todo y en tan solo 8 minutos, convirtieron tres goles que comenzaron la fiesta que terminaría con un vendaval de goles para el 5-0 final.

Vale recordar que la última vez que Peñarol había perdido por cinco goles en Copa Libertadores, había sido con él como entrenador en 2011, como informó Referí.

"El primer tiempo jugamos bien. Luego, tuvimos minutos de desorden y descontrol, por mérito de ellos, que encontraron su mejor opción y terminamos sufriendo una derrota muy dolorosa porque podíamos perder, pero por otra diferencia. Tenemos que seguir y prepararnos para el partido de vuelta", dijo Aguirre con resignación.

Y agregó: "Caímos en un desorden por los goles de ellos y se dio un partido totalmente diferente. No hay razones lógicas. Sí que el primer gol pudo haber generado un poco de descontrol y ellos se soltaron y jugaron muy bien. Hay que asumir esta derrota dura y seguir para adelante".

Al ser consultado sobre los hechos que vivieron antes de llegar al estadio, debido a que estuvieron dos horas en el ómnibus y no llegaban más al Estadio Nilton Santos, por lo que se postergó el inicio del partido 15 minutos, dijo: "No voy a poner excusas cuando sufrís una derrota contundente. Son partidos que se dan, que sorprenden de alguna forma por las cosas que pasan. Ellos mostraron todo su potencial, su mejor versión, se agrandaron, cosa que no había pasado en el primer tiempo, y eso hizo que termináramos perdiendo de esa manera".

El DT de los carboneros también habló del partido de vuelta, que se disputará el miércoles 30 a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo con entradas agotadas previamente.

"Tenemos que jugar de manera digna e intentar ganarlo, y después veremos. Hay que tratar de asumir el golpe y tratar de salir con la mejor fuerza posible, porque la gente nos va a acompañar y tenemos que darle una victoria".

Aguirre sostuvo: "Tenemos unos días para imaginar el equipo y cómo vamos a plantearlo. Está clarísimo que ellos con espacios tienen un potencial bárbaro. Va a ser otro partido y ya veremos cómo llegamos".

"El primer gol fue un golpe. El segundo fue una pelota quieta medio confusa en la que se cayó un jugador, pero son cosas que pasan. Ellos crecieron y encontraron los goles rápidamente. Esos minutos nos costaron el partido. Estábamos defendiendo bien, pero tuvimos que abrirnos para intentar conseguir un gol y ellos aprovecharon cada pelota. Obviamente que nos pusimos nerviosos, cometimos algunos errores y ellos no perdonaron", explicó.

Aguirre se refirió a lo que ha sido hasta ahora la participación de Peñarol en esta edición de la Copa Libertadores.

"Generamos mucha ilusión, estamos en una situación de privilegio por estar entre los mejores cuatro de América que tiene un mérito. Ojalá Peñarol vuelva a estar siempre en una semifinal de América. Vamos a seguir trabajando como lo hicimos desde el primer día, y terminar el año de la mejor manera", indicó.

Finalmente, dijo: "No me gustó jugar en césped sintético, los jugadores se caían, es difícil jugar, sumado al gran equipo que tiene Botafogo".