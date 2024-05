El conflicto Peñarol vs Rosario Central acercó a Ignacio Ruglio con Alonso y lo alejó de Domínguez

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio agradeció públicamente al titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso por "jugarse" por el club ante la Conmebol y reveló que Alejandro Domínguez no le contestó los mensajes cuando hizo gestiones para que no llegaran hinchas de Rosario Central al Campeón del Siglo.

Peñarol buscó por todas las formas de no venderle entradas a los hinchas de Rosario Central de modo tal de prevenir incidentes y evitar sanciones.

Para ello hizo gestiones ante Conmebol que lejos de ser receptiva, presionó para que los parciales visitantes fueran al Campeón del Siglo.

El ente rector del fútbol sudamericano no quería marcar un antecedente de un partido sin hinchas visitantes y le hizo saber a Peñarol que en caso de no querer vender entradas podía perder la localía, además de recibir una multa que iba de US$ 20 mil a US$ 400 mil y que nunca se especificó cuánto se iba a aplicar como quantum de la pena.

Además de cómo marcó la cancha Conmebol, los hinchas de Rosario Central terminaron viniendo porque Ministerio del Interior calificó el partido como "de alto riesgo" pero no sugirió ni solicitó que no vinieran hinchas visitantes.

Eso les permitió después desplegar un cuantioso mega operativo de 1.100 efectivos policiales.

La Asociación Uruguaya de Fútbol, en cambio, no solo calificó el partido de alto riesgo sino que envió una nota a Conmebol pidiendo que no vinieran hinchas de Rosario Central porque entendían que el clima estaba demasiado caldeado entre las parcialidades.

Ruglio agradeció ese hecho al tiempo que fustigó al presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, por no contestarle los mensajes.

También volvió a cargar contra el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, con quien tuvo un fuerte entredicho en el partido en el Gigante de Arroyito. De hecho, ambos presidentes terminaron multados tras ese encuentro por Conmebol.

Este miércoles, Ruglio se mostró muy satisfecho porque no se generaron incidentes.

La conformidad de Ruglio con el operativo de seguridad

"Hablé con todos los veedores, bajé con mi nieta a la cancha, hablé con el ministro (Nicolás Martinelli) hasta última hora, hubo cosas puntuales, pero Peñarol la sacó muy bien", expresó Ruglio a 100% Deporte de Sport 890.

Durante el primer tiempo, hinchas de Rosario Central que llegaron tarde tuvieron un enfrentamiento con la Policía al querer entrar al Campeón del Siglo.

Previamente, en controles de ruta, se les sacaron las bebidas alcohólicas y se les incautó un arma blanca y una honda con una bolsa de piedras.

"Hicimos cosas que no nos gustaron como darles toda una tribuna y dejar a 6.000 hinchas de Peñarol afuera, salieron bien del Campeón del Siglo, se fueron sin problemas y fue una jugada madura del club. Muchas veces la gente te pide que los dejen sin agua, sin palco, que los metamos en un rinconcito porque después somos los reyes de los boludos, pero no tenía que pasar nada porque con nuestra gente nos hacemos fuertes. Teníamos que respirar hondo, tragar y masticar mierda, nos dolió todo lo que pasó. Las cosas no salieron como nos dijeron que iban a ser en el operativo, nos dijeron que después de las 4 no entraba nadie de ellos y eran las 6 y seguía bajando gente de Rosario con la ruta trancada hasta el aeropuerto y Camino Maldonado. Llamamos a todos los teléfonos del operativo para reclamar la situación. Tarde o temprano vamos a tener que rever el lugar a dónde van los visitantes (en el Campeón del Siglo) porque bajan por la ruta y se corta el ingreso de nuestra gente. Fue como quedó armado. Que la ruta la tenga el visitante es complicado. Es un debate interno que nos tendremos que dar y que siempre hemos pateado para adelante", dijo Ruglio esta mañana.

Alejandro Domínguez le clavó el visto

Sobre la venta de entradas a visitantes a la que Peñarol se vio forzado, Ruglio confesó sentirse "presionado" y confesó que le pasó mensajes al presidente Alejandro Domínguez, quien no se los contestó: "Me sentí presionado y mucho más, con ese 90% de las cosas de la cocina del fútbol que nunca se van a saber. Hay que aprender a moverse, masticar, masticar y masticar y sobreponerte a grupos muy pesados, todos tienen contactos y se mueven. Y si no tenés ese peso te tenés que hacer fuerte con tu cuadro, tu plantel, tu estadio, y tus hinchas. Tuvimos reuniones con los jugadores y con la hinchada. Por eso los felicité en un estado de WhatsApp, aunque a veces duela que se fueran sin que pase nada, lo entendieron. Y a todas las autoridades que colaboraron para que todo saliera bien. Si Conmebol y (Gonzalo) Belloso (presidente de Rosario Central) actuaron mal, allá ellos".

Dos hombres de confianza de Ruglio en la interna de Peñarol, se burlaron en sus redes de Belloso al término del partido.

Víctor Bedrossian, presidente de los deportes del Club Atlético Peñarol, le deseó un "buen regreso".

Espero que hayas disfrutado de la acogida en Montevideo. Buen regreso @GonzaloBelloso7! — (@VictorManuelBR) May 29, 2024

El exdelegado y actual consejero suplente, Gonzalo Moratorio, también ironizó al respecto:

Espero que hayas pasado bien en el Campeón del Siglo. Buen retorno a Rosario @GonzaloBelloso7 chauuuuuuuu — Gonzalo Moratorio (@Gonzam79) May 29, 2024

El agradecimiento de Ruglio a Ignacio Alonso

"Ignacio Alonso se la jugó en esta, su carta a Conmebol dijo que era un partido de alto riesgo y que no tenía que venir gente de Rosario Central, fue jugada, le podía traer problemas con Chiqui Tapia. Se lo agradecí porque se la jugó y puso la cara. Pero no tenemos el peso que tiene Argentina o Brasil", se sinceró.

Alonso fue al Campeón del Siglo para marcar presencia y fortificar el apoyo brindado en gestiones políticas.

Ruglio ha sido un firme rival político de Alonso a punto tal que en el actual ejecutivo de la AUF, Peñarol no tiene representación.

Sin embargo, el conflicto que se generó con Rosario Central terminó acercando a las partes.