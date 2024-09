"La Copa Libertadores de Peñarol sería una puñalada gigante, estamos todos los bolsos rezando": lo que dijo un candidato a directivo de Nacional

Favio-Perchman-DB_10.webp Flavio Perchman Diego Battiste

“Estamos todos los bolsos rezando cada uno con su religión tratando de que no, en ese momento de que no pase un Flamengo...”, dijo.

Además, Perchman cuestionó el nivel de los rivales que le tocaron a Peñarol en octavos de final de la Libertadores, The Strongest, y en cuartos, Flamengo.

“La verdad, tuvieron al peor clasificado de la historia que fue The Strongest, nunca vi una presentación como The Strongest. Y un Flamengo totalmente devaluado, que ya no fue light; fue light, vegano, una cosa que no se ve”, sostuvo.