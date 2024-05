La ironía de Ignacio Ruglio para Josimar Junior: "Tuvo que ver los dos goles de Peñarol en el ómnibus"

"A las 2 de la tarde él subió a sus redes la frase 'sin miedo a morir', fotos en el festejo de Nacional la noche anterior en 8 de Octubre y cuando vi que nos podía generar un problema llamé a los referentes de la hinchada a los que luego volví a llamar para felicitarlos por lo que hicieron ayer y también porque se encendió una bengala chiquita y a los dos minutos ya la estábamos apagando. Es que intentamos que Peñarol esté unido, desde la hinchada a los jugadores. Tuvimos un enero y febrero de tremendos líos y hoy necesitamos todo lo contrario. Si se ponía a hacer gestos en el estadio como hizo en Belo Horizonte, nos podía traer un problema", dijo Ruglio.

Josimar Junior también se grabó comprando indumentaria de Nacional antes de ir al Campeón del Siglo donde llevaba un gorro visera e indumentaria negra, pero no de los tricolores.

image.png Josimar Junior con la camiseta de Nacional

En el MRV Arena de Belo Horizonte, Josimar Junior sí fue con una camiseta de Nacional y durante el partido, según denunciaron dirigentes de Peñarol, hizo gestos contra los parciales aurinegros lo que generó una reacción que terminó en represión policial, lanzamiento de gas pimienta, dos parciales detenidos y uno captado por cámaras realizando un gesto racista.

"Llamé al área de seguridad de Conmebol, mostré lo que estaba subiendo, llamé al área de seguridad nuestra, di la orden de que no pudiera entrar y cuando llegó no lo dejaron entrar", justificó Ruglio.

"Me transmitieron en vivo cuando lo sacaron", agregó. , y habrá vuelto un poco triste para allá, provocó todo el tiempo en Belo Horizonte y vino a buscar lo mismo acá. Mi obligación como presidente de Peñarol es mantener la calma y si me iba a traer un problema adentro tenía que evitarlo", expresó.

El texto de la denuncia que Peñarol le presentó a Rafael Peña

Josimar Junior publicó en su cuenta de Instagram la carta en la que la Comisión de Seguridad de Peñarol lo denunció ante el encargado de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Rafael Peña para que fuera impedido de entrar al Campeón del Siglo.

Esta fue la carta que firmó el comisario Carlos Silva: "En referencia al encuentro disputado el martes 23 abril del corriente año, donde el Club Atlético Peñarol y el equipo del Atlético Mineiro de Brasil se enfrentaron por el torneo Copa Libertadores, en la ciudad de Bello Horizonte, Brasil, partido N° 75 de dicha copa, se informa los hechos ocurridos entre un parcial del equipo local con parciales del C. A. Peñarol. En el transcurso del evento arriba mencionado, en circunstancia que nuestra parcialidad se encontraba en la tribuna asignada en el estadio Arena MRV, siendo estos aproximadamente 300, donde en términos generales transcurrió de forma normal a excepción de algunas circunstancias producidas, una de ellas, por un parcial del At. Mineiro que a continuación se detalla. Uno de los hechos que generó el enojo y nerviosismo de nuestros parciales fue la presencia de un individuo, ubicado en un sector contiguo al sector de parciales de Peñarol, insultando y provocando a nuestros hinchas, el cual, vestía una camiseta del C. N. de Footbal aumentando aún más el enojo de nuestros hinchas. Quien realizaba estas acciones resultó ser el Sr. Josimar Junior, apodado "Josias", es reconocido en ese momento por funcionarios e hinchas del club local como miembro de la Torcida Organizada Galoucura, principal facción del Atlético Mineiro. En el desarrollo del encuentro, las provocaciones comenzaron al comienzo del encuentro, alertando de esto a las autoridades del estadio quienes retiraron al arriba nombrado. Una vez comenzado del segundo tiempo, vuelve aparecer aumentando su actitud provocativa. Por lo expuesto, se solicita que el Señor Josimar Junior, apodado "Josias", de más datos se ignoran, sean incluido en la lista de inhabilitados para el ingreso a espectáculos públicos, en virtud que, su presencia incitará a la violencia aumentando el riesgo de incidentes o atentados hacia su persona como de sus acompañantes. Cabe agregar que, el Sr. Josimar Junior, compulsado la WEB, este cuenta con un historial de violencia en espectáculos deportivos, participando siempre como líder de la Torcida Organizada del Atlético Mineiro. Se adjunta registros fotográficos, fílmicos y publicaciones con las acciones del Sr. Josimar.