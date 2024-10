"Llevan más de 40 horas sin comer, sin ir al baño, sin tomar agua": la dramática vuelta de hinchas de Peñarol desde Río de Janeiro

"Pasamos horrible, siete ómnibus salimos custodiados desde el estadio. Primero nos tuvieron cuatro horas encerrados cuando terminó el partido , luego nos liberaron y nos dijeron que nos iba a custodiar hasta la entrada a Río. Luego resultó que no era así. Había excursiones particulares, del club y de los hinchas, y nos metieron a todos en la misma custodia. Por una orden de un juez brasilero desde Río de Janeiro hasta la frontera del Chuy no se podía bajar ni siquiera al baño , vienen niños, mujeres embarazadas, personas que necesitábamos bajar", contó María en Carve Deportiva.

Expresó que hacía 30 horas que habían salido de Río: "Nosotros empezamos a hacer gestiones políticas en Curitiba y pudimos zafar de la caravana de custodia que nos llevaba a 40 km por hora , horrible, interminable, no teníamos abastecimiento adentro de los coches y hay cinco coches que siguen así", contó.

Agregó que "en Curitiba por una orden que nos dieron en Cancillería por contactos políticos nos pudimos desviar, explicando que éramos una excursión particular pero siguen cinco coches en esa situación, llevan más de 40 horas sin comer, sin ir al baño, sin tomar agua", dijo.

000_36KQ98Z.jpg

"Hay niños y nadie hace nada. Llamamos a todos los lugares posibles. Estamos a cinco horas de Rivera, pero esa gente viene a 10 o 12 horas de Rivera y lamentable que nadie haga nada", denunció.

María contó cómo fue para ellos el día del partido: "Estábamos en un hotel en Copacabana y decidimos ir después al punto de encuentro, menos mal porque si no hoy estaríamos lastimados o presos. Fuimos a refugiarnos en un shopping en Barra da Tijuca y cuatro horas antes del partido nos fuimos por nuestra cuenta al estadio. Cuando llegamos, ahí si nos sorprendieron hinchas de Botafogo que nos rompieron el ómnibus, pero pudimos ingresar bien, ninguno se lastimó. Después del partido quedamos cuatro horas encerrados, la policía lastimó a mucha gente adentro del estadio, y a uno le dio un infarto".

"La policía nos encerró"

"La policía nos encerró en una curva, no teníamos salida y llegaron los hinchas de Botafogo y nos apedrearon", expresó la hincha de Peñarol.

Sobre la situación tras el partido, contó: "Terminó el partido trancaron las salidas, cerraron los baños, las mujeres no podíamos ir al baño, había mujeres con ataques de pánico, gente que perdía los vuelos chárter, no les importaba, tiraban gas pimienta, no decían nada" y sobre la ayuda de Peñarol que recibieron, dijo: "El único que nos atendió y se hizo cargo de la situación fueron Jorge Barrera junto con Evaristo González".

El ómnibus en que viajó María era de una excursión de una peña de Paysandú.

Cancillería interviene para salvaguardar el debido proceso de hinchas de Peñarol en Río

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay intervino este jueves para atender la situación de un grupo de hinchas detenidos en Brasil, como consecuencia de lo que ocurrió en las horas previas y posteriores al partido entre Peñarol y Botafogo.

Nicolás Albertoni subsecretario del Ministerio declaró este jueves que Cancillería tomó contacto con el Consulado uruguayo en Río de Janeiro y con la directiva de Peñarol ya desde el miércoles cuando se generaron los incidentes.

"Vamos a salvaguardar el debido proceso de cada uno de los que están ahí; ahora esto está en manos de la justicia brasileña. Los hechos fueron lamentables. Esto generó una incertidumbre muy grande, se generó un número de urgencia, para las familias de los que no han vuelto y hayan puntos de contacto oficial", dijo.