Conmebol y la sanción por racismo a Javier Moreira: directivo de Nacional explicó investigación y señaló que "estaban preparando el terreno para responsabilizar al club por sus expresiones"

Relator partidario de Nacional llamó "macaco" a hincha de Internacional de Porto Alegre Relator partidario de Nacional llamó “macaco” a hincha de Internacional de Porto Alegre

El directivo dio a entender que la Conmebol, que ya abrió expediente a los tricolores por gestos racistas de un hincha en el partido ante Inter, quiso también sancionar a Nacional por los dichos de Moreira, quien durante su relato del partido dijo “macaco” a hinchas del equipo gaúcho, indicando luego que lo realizó porque estaba siendo insultado por ellos mientras hacía su trabajo.

“De alguna forma, (en Conmebol) estaban preparando el terreno para responsabilizar al club por sus expresiones. Yo no las llegué ni a escuchar, perece que dijo macaco o algo, así, fue una cosa muy puntual, muy cortita”, señaló Gomensoro.

Ante esa situación, Nacional tomó determinaciones. “Por un lado, deslindamos toda vinculación oficial con la audición, con la persona, porque es un trabajo independiente”, indicó. “Él fue acreditado con Conmebol como periodista, estaba en una zona de periodistas”.

Gomensoro también recordó un diferendo anterior del club con el relator, que también fue utilizado como prueba para mostrar que no hay ningún vínculo. “El club le contestó a él y le bloqueó el registro de la marca Pasión Tricolor en su momento, cosa que yo recordaba, entonces también trajimos a colación esos antecedentes para mostrar la desvinculación absoluta”.

Javier Moreira declaró en la sede de Nacional

Además, los tricolores le abrieron una investigación a Moreira. “Sin perjuicio de lo cual, y siendo él socio de Nacional, y viendo el tema del racismo y el compromiso que el club tiene contra el racismo (…) decidimos iniciar una investigación administrativa interna para ver si en su calidad de socio hay alguna vulneración de los estatutos, de los principios generales del club, que amerite sanciones sociales”.

“Eso está en plena instrucción”, sostuvo Gomensoro. “Él ya fue a declarar y a traer los materiales que hay sobre el tema, porque también invoca que hubo agresión y que estaba en una situación un poco tensa, rodeado de hinchas de inter. Eso se verá”.

20250423 Comunicado de Javier Moreira pidiendo disculpas por insulto racista en Nacional vs Inter por Copa Libertadores 2025

“Lo que nosotros ponemos especial hincapié es en deslindarnos de que no nos abran otro expediente por racismo”, destacó el directivo.

Gomensoro también se refirió a la medida de que Moreira no relate en el Gran Parque Central o en los partidos que Nacional se local por el Campeonato Uruguayo. “Como una medida cautelar, coincidente con la de Conmebol, para buscar un poco de coherencia en el tema, e incluso hasta hablado con él, va a pasar eso".

"Hasta que Conmebol se expida sobre la situación, entendimos prudente que él no relatara los partidos hasta que se laude el tema en Conmebol de su situación personal”, señaló.

“Es solo para el campeonato uruguayo. La otra ya está tomada por Conmebol”, indicó, con respecto a la sanción para la Copa Libertadores.

Consultado por si no era “un poco mucho” el castigo al relator en el marco local, Gomensoro señaló: “Bueno. No es que sea mucho. Esperemos que sea muy poco, porque todo indica que va a ser una cosa muy breve y que Conmebol va a aceptar sus disculpas y su excusación, y el tema va a durar muy poco tiempo. Esperemos que sea así”.

“De no ser así, tenemos una instrucción preliminar abierta que determinará si hay responsabilidades o no y lo tendremos que levantar si corresponde o ratifica si es el caso. Yo hoy no quiero prejuzgar, porque eso no lo puedo hacer. Tengo que respetar ese proceso investigativo que se está llevando adelante, pero, en principio, solamente como primera apreciación personal y sin que implique ningún tipo de prejuzgamiento, pero me parece que la dimensión del tema no tiene como para seguir mucho tiempo más”, estimó.