¿Cuáles son las empresas más valiosas del mundo?: las tendencias que revela la lista de las 500 compañías de mayor valor

En este escenario, las marcas asiáticas tuvieron un lugar relevante en el listado, con la surcoreana Samsung en el sexto lugar del ranking (US$ 110.593 millones), seguida por la firma china TikTok (US$ 105.800 millones).

Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Brand Finance, David Haigh sostuvo a través de un comunicado que marcas chinas como TikTok, Pinduoduo y BYD están desafiando a los líderes de marca establecidos. “A medida que China continúa refinando sus estrategias de construcción de marca y se centra en la calidad, esperamos ver más empresas chinas ingresar al mercado global en 2025″, señaló.

Los detalles de las más valiosas y cómo se completa el top 10

Con un monto de US$ 574.500 millones, Apple se posicionó como la compañía más valiosa al inicio de 2025. Esto implica un crecimiento de 11% en comparación con la valuación del año previo realizada por Brand Finance. En tanto, Microsoft y Google completaron el top tres, con US$ 461.100 y US$ 413.000 millones, respectivamente.

Amazon (US$ 356.400 millones) y Walmart (US$ 137.200 millones) cerraron el ranking de las cinco más valiosas.

La surcoreana Samsung ocupó el sexto lugar (US$ 110.593 millones), seguida por la firma china TikTok (US$ 105.800 millones). Le siguió Facebook (Meta), con US$ 91.457 millones y NVIDIA con US$ 87.871 millones.

El top 10 se cerró con State Grid Corporation of China, una compañía de distribución y transmisión de energía eléctrica, con US$ 85.626 millones.