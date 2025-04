Adrián Suar habla sobre Mazel Tov, su segunda película como director: "Es para llevar a los hermanos al cine, aunque va a traer quilombo"

La segunda experiencia cinematográfica de Adrián Suar como director se siente muy sólida en pantalla. Cuando pensó Mazel Tov, que se estrena este jueves 17, no quería hablar exclusivamente de judaísmo. "La idea siempre fue hablar de los vínculos. En este caso de la relación del protagonista con sus hermanos, con su padre y con su exesposa”, revela Suar.

Y para vincularse con sus compañeros de elenco, se dio varios gustos, como armar dupla con Fernán Mirás. “Lo adoro. Ya habíamos trabajado juntos en La banda del Golden Rocket hace algunos años. Es un gran actor y director y me di cuenta que como hermanos, la íbamos a romper”, piensa antes de seguir risueño. “Los actores sabemos con qué animales vamos a trabajar bien y dije: con este perro voy a llevarme bien”.

El filme sigue a Darío Roitman (Suar), un argentino radicado en Nueva York, donde piensa abrir un nuevo e incierto negocio antes de viajar por unos días a Buenos Aires para asistir al casamiento de su hermana (Natalie Pérez), el Bat Mitzvá de su sobrina e intentar recomponer la relación distante que tiene con su padre. Pero antes de abordar el avión, se entera de la repentina muerte de él y todo cambia. Hay duelo, tradiciones familiares, ceremonias que no se quieren postergar, además de rencores y ciertas rispideces en el trato que tiene con sus hermanos: los personajes de Pérez, Mirás y Benjamín Rojas.

Los hermanos Kirzner (el apellido real de Suar) son muy unidos. Los cuatro sufrieron la pérdida de su mamá, la actriz Lilian Keller en septiembre de 2020 y, al igual que en la película, el reparto de los objetos que acompañaron los primeros años de vida familiar trae conflicto. “Por eso lo pusimos en la historia. Generalmente cuando un padre o una madre muere, los repartos (y no hablo de lo económico) de las cosas suelen traer problemas por el valor simbólico. Ese pañuelo me lo llevo yo, no yo. Uno atesora y pueden venir peleas. De eso va la peli, la historia de cada uno se parece a la que contamos”.

Otras de las sorpresas que tiene la ficción es el regreso de Rodolfo Ranni al cine argentino. “Hermoso tenerlo al "Tano" haciendo de Rosenberg, un tío mío de la colectividad. Y Lorena Vega, que está viviendo un gran momento. Somos muy buenos exes en la película”, confiesa "El Chueco". Si el espectador espera encontrarse con una comedia con todos los ingredientes a los que Suar nos tiene acostumbrados, no será así.

“Hay mucho para emocionarse pero no desde el drama, sino como algo liberador. Es para llevar a los hermanos al cine, aunque va a traer quilombo”, cierra.