César Troncoso sigue triunfando por El Eternauta: se ganó un Premio Platino por su personaje en la serie de Netflix

El uruguayo César Troncoso sigue triunfando. Su papel del Alfredo "Tano" Favalli en la serie El Eternauta , que llevó su carrera a un nuevo estado de popularidad a nivel regional, ahora le dio un Premio Platino al mejor actor de reparto en una serie.

En total, El Eternauta, la serie argentina que adapta la popular novela ilustrada de Héctor German Oesterheld, ganó cinco Premios Platino técnicos de categorías televisivas , en tanto que la española Anatomía de un instante, adaptación de la novela homónima de Javier Cercas, se llevó cuatro.

Troncoso es uno de los grandes protagonistas de la producción argentina de Netflix , y su personaje logró meterse rápidamente en el corazón de los espectadores.

Así fue la vuelta de César Troncoso al Festival de San Sebastián, 23 años después del triunfo de El baño del papa

En la serie, que estuvo durante muchas semanas entre lo más visto en la mayoría de los países de la región y también en varias partes del resto del mundo, Troncoso se pone en la piel del mejor amigo y secuaz de Juan Salvo , el protagonista principal, encarnado por Ricardo Darín . Favalli, su personaje, es un veterano de Malvinas preparado para el apocalipsis y capaz de arreglar cuanto aparato se le cruce por delante, y es justamente una frase vinculado a eso lo que ya se volvió uno de los momentos más icónicos de la serie.

Sobre el final del segundo capítulo, cuando Favalli y compañía rescatan a Juan Salvo de una situación complicada en la que queda inmerso, el personaje de Troncoso, que maneja una van que logró hacer funcionar, mira a su amigo confundido y le suelta: "¡Lo viejo funciona, Juan!".

Además del premio a Troncoso, la producción argentina dirigida por Bruno Stagnaro se llevó los Platino a mejor actriz de reparto (Andrea Pietra), mejor música original (Federico Jusid), mejor montaje (Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow) y mejores efectos especiales (Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol).

En su edición 2026, los Platino han incluido 12 nuevos galardones, lo que eleva el número total a 36 categorías de premios. Por ello, se decidió realizar una primera gala el día 7 en la que se entregarán 21 premios, la mayoría de carácter técnico, y los 15 restantes se anunciarán en la gala principal, del día 9. Ambas se celebrarán en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).