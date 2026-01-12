El cierre del Carnaval de las Promesas y las fechas de las siguientes actividades: desfiles y Teatro de Verano

El mal estado del tiempo durante el reciente fin de semana postergó el cierre de las actividades en el Carnaval de las Promesas de 2025-2026 , restando ahora dos etapas programadas, la Noche de los Fallos que comenzará en la medianoche de este martes 13 de enero y el show final con la actuación de todos los triunfadores.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Desde la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) , organizadora de esta actividad cultural que involucra a más de 1.000 niños y adolescentes de cinco a 18 años agrupados en 32 conjuntos, se indicó a El Observador que quedan las siguientes dos etapas por cumplir, tras las últimas suspensiones:

CARNAVAL El Carnaval 2026 se verá en streaming: Antel TV transmitirá el concurso a través de la señal de VTV

TEATRO DE VERANO La renuncia de Nicolás Lasa a la presidencia del jurado del carnaval y las gestiones para el reemplazo

20:30 parodistas Klau's

21:45 revista Dulcinea

Los espectáculos se desarrollan en el Teatro de Verano "Ramón Collazo", en el Parque Rodó.

Este año participarán 12 conjuntos de parodistas, seis revistas, seis humoristas, cinco murgas y tres lubolos.

El precio de las entradas es $ 250 las generales y $ 150 para excomponentes de los conjuntos que tengan entre 18 y 25 años.

Cada uno de los conjuntos se presenta dos veces ante el jurado que integran Emilia Díaz, Sofía García y Rodrigo Vignolo, presidido por Ismael Nadal.

Como se adelantó, desde la hora 18:30 del miércoles 14 todo concluirá con la rueda de actuación de los elencos ganadores y la correspondiente entrega de premios (en este caso habrá una promo de dos entradas generales por $ 400).

DSC_0484 Concurso del Carnaval de las Promesas 2025-2026. Juan Samuelle

El contexto

La murga Los Pepinitos, la comparsa Ohana, la revista Némesis, los parodistas Wizards y los humoristas Los Chapitas fueron los ganadores en el concurso del Desfile Inaugural del Carnaval de las Promesas, realizado desde el atardecer del domingo 14 de diciembre de 2025, por la Av. 18 de Julio, desde Plaza Independencia a Plaza Cagancha.

DSC_0094 Desfile del Carnaval de las Promesas 2025-2026. Juan Samuelle

Lo que sigue en el carnaval uruguayo

Una vez concluya la actividad del carnaval de las promesas, llegarán los momentos de mayor relevancia en el calendario anual del carnaval uruguayo, que comenzó hace ya varios meses, incluso para muchos conjuntos en el otoño del año pasado con los ensayos iniciales.