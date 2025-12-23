La renuncia de Nicolás Lasa a la presidencia del jurado del carnaval y las gestiones para el reemplazo

Nicolás Lasa , director nacional de Desarrollo Social, renunció a su cargo de presidente del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2026 –competencia que comenzará el 26 de enero–, responsabilidad que trascendió podría ser ejercida por primera vez por una mujer, Gabriela Barboza .

Tras la información sobre su renuncia a un cargo que es honorario , adelantada este martes 23 por Carnaval del Futuro, Lasa descartó la existencia de problemas y explicó a El Observador que el motivo es que en febrero viajará al exterior por motivos laborales , durante al menos una semana, lo que coincidirá con el desarrollo del concurso en el Teatro de Verano.

En la organización del concurso carnavalero participan Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu), que es la entidad que nuclea a los directores de los conjuntos, y la Intendencia de Montevio (IM), a través de la gerencia de Festejos y Espectáculos de la Dirección de Cultura.

DESFILE POR 18 Arrancó el Carnaval de las Promesas y está la lista de ganadores del desfile inaugural y las menciones del jurado

PRIMER FALLO Prueba de admisión del carnaval en el Teatro de Verano: 18 clasificados y dos murgas famosas eliminadas

Lasa, jerarca en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde que Yamandú Orsi asumió la presidencia de la República, integrará una misión del gobierno uruguayo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Estados Unidos.

Detalló que si bien, como es habitual en el carnaval, estaba dispuesto a descansar poco para cumplir a la vez con sus obligaciones laborales y presidir el jurado –lo que lo obliga a estar desde cada atardecer y hasta la madrugada en el escenario del Parque Rodó–, en este caso eso dejó de ser viable por la tarea que se le encomendó.

Las tareas

Quien preside el jurado del Concurso de Carnaval tiene varias tareas a desempeñar durante la máxima fiesta popular en Uruguay, entre las que se destacan ordenar y fiscalizar el trabajo, establecer criterios, hacer cumplir el reglamento, aplicar las sanciones correspondientes en los casos de incumplimiento y estar en comunicación con el delegado de Daecpu y los medios de comunicación.

Sucedió a Ramiro Pallares

Lasa, licenciado en sicología y experiodista de carnaval, presidió el jurado en 2025, sucediendo en esa responsabilidad al profesor Ramiro Pallares.

Gabriela Barboza, con antecedentes como integrante del jurado y también como periodista de carnaval, había sido designada como presidenta alterna (se desempeñó como tal en 2025) y ahora, trascendió, pasaría a ejercer la presidencia.

Gestiones de la IM con Daecpu

La Intendencia de Montevideo, este lunes, informó a Daecpu sobre la renuncia de Lasa.

Lo hizo aunque por reglamento no es necesario, cosa que sí sucede a la hora de gestionar la elección de los integrantes del jurado que tienen como misión calificar a murgas, comparsas, parodistas, revistas y humoristas en cada uno de los rubros de la competencia artística.

Autoridades de la intendencia involucradas en estos cambios no respondieron aún a los llamados de El Observador.

Sí lo hizo el presidente de Daecpu, Alfredo Jaureguiverry, quien señaló que justo en esta tarde de martes el tema, entre otros, sería considerado.

El estreno

El concurso de carnaval comenzará el lunes 26 de enero. Esa noche actuarán en el "Ramó Collazo" la comparsa Más Que Lonja, la murga Gente Grande, los humoristas Social Club y la murga Falta y Resto. Participarán en la competencia del año que viene 40 conjuntos en cinco categorías: 19 murgas, seis comparsas y en las otras tres habrá cinco títulos (parodistas, revistas y humoristas).