"El juicio a las juntas permitió que en el país después casi no hubiera violencia política": Ricardo Darín y Luis Moreno Ocampo hablaron de Argentina, 1985 en José Ignacio

" En Argentina, la posibilidad de hacer el juicio a los militares permitió que en el país después casi no hubiera violencia política. Hubo pequeños incidentes aislados, pero casi no hubo. Y por su parte, el mundo del terror antiguo en Argentina es crudo. Entonces, me parece que es un impacto notable en la Argentina el que dejó", comenzó Moreno Ocampo.

" Cuando Santiago me presentó su primera versión del guion me di cuenta de que él tenía un enfoque muy humano, que estaba intentando alejarse de todo tipo de contienda partidaria, no política, y eso ya me gustó ", aseguró Darín sobre su primer acercamiento al proyecto de Santiago Mitre, que actualmente se puede ver en Amazon Prime Video.

"Me sentí involucrado, empezamos a trabajar juntos, sabía que vos (Moreno Ocampo) y él estaban juntos. Más allá de lo que algunos pensaron, no se trata de un documental, se trata de una historia de ficción basada en la realidad, que es una cosa distinta. A partir del momento en que le dije que sí, empecé a investigar, a tratar de acercarme no solo al personaje en cuestión, a Julio César Strassera, sino al evento, al magnífico e impresionante evento que fue llevar adelante semejante tarea titánica de intentar enjuiciar a las cúpulas militares", agregó.

Para Darín, uno de los puntos claves de su personaje fue su relación con su hijo, ya que allí entiende que se proyecta el legado del trabajo en el juicio a las juntas.

"Me parecía que era una forma de mirarse al futuro es decir, exactamente lo que ocurrió con la película a partir de que se estrenó, porque la mayor cantidad de gente que se interesó por ella fue la gente joven. Me parecía divertido, además, el hecho de que un hombre de su talla, de su envergadura, con semejante responsabilidad, le prestara tanta atención a las opiniones de su hijo, un chico de 13 años. Casi te diría que me dediqué específicamente a cuidar esa línea argumental", explicó el actor.

A Moreno Ocampo, la película lo conectó con su recuerdo de Strassera, que murió en 2015, y coincidió en que el acercamiento más emocional al proceso fue un acierto de parte del guion de Mitre.

"Yo creo que la película no cuenta cosas que son difíciles de contar, porque son menos emocionales. Me acuerdo haber entrevistado a Santiago (Mitre) para unas cosas que hicimos, y él dijo que su primer intento había sido un guion coral. Entonces le pregunté '¿por qué elegiste la fiscalía? ¿Por qué no los jueces? ¿o los militares? ¿o las víctimas? ¿o los grupos de chicos?' Había muchos grupos dando vueltas y entonces me dice: 'mirá, ese fue mi primer intento, pero Axel (Kuschevatzky, productor), me dijo 'son los fiscales, los fiscales te permiten traer a las víctimas' . Entonces ahí entendimos el dolor y la parte emocional", explicó el exfiscal adjunto del juicio.

Darín recordó además que, a diferencia de otras producciones en las que ha trabajado, en Argentina,1985 descubrió que cada una de las repeticiones de las tomas encontraba a todos los actores muy involucrados, incluido los extras, algo que calificó como no demasiado "común".

"Nosotros lidiamos siempre con las repeticiones toma tras toma, y muchas veces las presunción es que se pierde impacto, que los textos se lavan, que no termina representando lo que se persigue. El alegato final, que es una síntesis del alegato final, lo tuvimos que hacer más de 20 veces, con la sala de audiencia repleta de gente, de extras. Éramos como 400 personas y me pasó muchas veces que tenías que decir el texto, y no siempre la cámara estaba conmigo. Decía el texto precisamente para que la cámara pudiera viajar por los distintos rostros de las personas que estaban en la audiencia. Eso me ayudó a pulir el discurso, porque cada vez que miraba a cualquiera de los que estaban ahí, muchos estaban emocionados, devolviendo con energía. Esto no es muy común. Normalmente cuando hay escenas con muchos extras y las escenas se repiten, te encontrás con extras que están durmiendo."

"A mí me pasó que un estudiante de Harvard me contó el impacto que tuvo la película en su país, en Chechenia", sumó Moreno Ocampo. "Cualquier país que tiene una dictadura ve algo parecido a lo que pasa en su país. Y eso es lo que tiene de bueno el cine, que nos hace viajar lejos."

"Cuando el cine nos regala la oportunidad de viajar lejos y contar una historia, por pequeña que resulte, en algún otro lugar muy lejano, siempre encontramos ahí un eco, un ida y vuelta. Nos damos cuenta de que nos parecemos mucho más, sobre todo en nuestros conflictos, en nuestras problemáticas, aunque tengamos diferentes colores de piel, de religión, de ideología", cerró Darín.