Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
31°C
muy nuboso
Martes:
Mín  22°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TEMPORADA DE PREMIOS

El premio que "adelanta" el Oscar a Mejor director eligió a su ganador y se confirma la película favorita de la temporada de premios

Veinte de 22 ganadores de los premios del Sindicato de Directores de Hollywood se han llevado en seguida el Oscar al mejor director, incluyendo los ganadores de los tres últimos años

9 de febrero 2026 - 15:04hs
Leonardo Di Caprio protagoniza Una batalla tras otra, la gran favorita de los Oscar 2026

Leonardo Di Caprio protagoniza Una batalla tras otra, la gran favorita de los Oscar 2026

Una batalla tras otra, del cineasta Paul Thomas Anderson, fue votada la mejor película del año por el Sindicato de Directores de Hollywood este sábado en Los Ángeles, consolidándose como la gran favorita para los Oscar.

La cinta, que sigue a un exrevolucionario quien intenta cuidar a su hija adolescente cuando el pasado regresa para pasar factura, conquistó el galardón considerado un termómetro sobre lo que puede ocurrir en los Premios de la Academia que cierran con broche de oro la temporada de premios de Hollywood.

Paul Thomas Anderson

"Es un honor tremendo recibir esto", dijo el director al aceptar el prestigioso premio en la gala celebrada en Beverly Hills.

Más noticias
manos y retratos de dos noches de herencia, amor y legado en las llamadas 2026
DESFILE DE LLAMADAS

Manos y retratos de dos noches de herencia, amor y legado en las Llamadas 2026

Desfile de Llamadas: no hay con qué darle a C 1080, volvió a ganar.
CARNAVAL 2026

C 1080 es la tricampeona del Desfile de Llamadas: los puntajes de las comparsas, los premios especiales y las mejores fotos

"Lo vamos a recibir con el amor con el que nos lo entregan y con el aprecio de todos nuestros camaradas en esta sala", agregó.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la producción que dibuja un Estados Unidos atemporal en el que supremacistas blancos complotan tras bastidores, redadas migratorias barren comunidades y grupos revolucionarios se alzan en armas, también venció en enero en los Premios de la Crítica Cinematográfica y en los Globos de Oro.

Leonardo DiCaprio Una batalla tras otra

Una batalla tras otra está en campaña por los Oscar como segunda colocada con 13 nominaciones, precedida por la vampiresca Pecadores, de Ryan Coogler, quien conquistó 16 nominaciones, un récord para los Premios de la Academia.

Pecadores también estaba nominada para los premios del Sindicato de Directores.

Anderson recibió la estatuilla de manos de Sean Baker, quien triunfó el año pasado con su oscura comedia Anora, también vencedora de los Oscar.

Veinte de 22 ganadores de los premios del Sindicato de Directores de Hollywood, conocido por las siglas DGA, se han llevado en seguida el Oscar al mejor director, incluyendo los ganadores de los tres últimos años: "Todo en todas partes al mismo tiempo" Opphenheimer y Anora.

Por otra parte, el oscarizado cineasta y periodista ucraniano Mstyslav Chernov conquistó el galardón a la película documental con su 2000 Meters to Andriivka, que sigue a un pelotón ucraniano en una campaña para liberar una aldea ocupada por Rusia, y abre una ventana a la crudeza de la guerra.

"Da miedo vivir en un mundo en el que, en lugar de una cámara, tienes que tomar un arma para defender tu hogar, para defender aquello en lo que crees", dijo Chernov en la glamorosa gala animada por el comediante Kumail Nanjiani.

"Quiero agradecer a cada soldado, a cada civil, a cada cineasta que decidió dejar la cámara por ahora y agarrar un arma y pelear para que yo tenga una oportunidad", agregó.

AFP

Temas:

Oscar Paul Thomas Anderson Premios Oscar Una batalla tras otra

Seguí leyendo

Las más leídas

En escuelas, liceos y colegios cambiará el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clase
EDUCACIÓN

En escuelas, liceos y colegios cambiará el conteo de las faltas de estudiantes y docentes para mejorar la asistencia a clase

Cartel en Montevideo. Archivo
TRÁNSITO

Con el respaldo de intendentes blancos, diputados de la oposición preparan proyecto para reducir el monto de las multas de tránsito

Un ómnibus embistió a una mujer en el Centro.
ACCIDENTE

Una mujer de 77 años está grave tras ser embestida por un ómnibus en Montevideo; el conductor se encuentra detenido

Video: así funciona la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que entró en su etapa final previo a inauguración
ATRACCIONES

Video: así funciona la nueva montaña rusa del Parque Rodó, que entró en su etapa final previo a inauguración

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos