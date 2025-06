Es uruguaya, empezó escribiendo en internet y a los 20 años acaba de publicar su primer libro: Martina Ramos y una novela que salió de un sueño

La plataforma tiene mayoritariamente un público adolescente y joven, y principalmente mujeres, el género que más lee en este momento según distintas mediciones internacionales, sin distinción de edad.

Wattpad tiene una relativa mala fama por ser un habitual campo de publicaciones para fan fiction –historias originales ambientadas en mundos de ficción ya establecidos, como por ejemplo, el de Harry Potter—, o relatos donde celebridades protagonizan romances fantasiosos con trasuntos de sus autores o entre ellos.

Hay historias protagonizadas por los miembros de One Direction o de la banda de K-pop BTS, otras donde sus autoras terminan metidas en la Tragedia de los Andes y entablando un romance con alguno de los sobrevivientes, o sagas donde los galanes son Federico Valverde o Enzo Vogrincic. Incluso en el Mundial de 2018 una historia de amor entre Diego Godín, Antoine Griezmann y Nahitán Nández trascendió fuera del circuito de la plataforma y se viralizó en redes.

Pero también es uno de los semilleros para el mundo editorial actual, que captó talentos de Wattpad y los “graduó” a la tinta y el papel, una lista en la que Ramos está incluida.

Lectora por accidente

Para la autora de Ósculo la conexión entre la lectura, la escritura y Wattpad viene de origen. A los 12 años entró a una librería buscando el libro Destroza este diario, pero la sugerencia familiar fue que eligiera otro. Ramos se metió entre los estantes de la librería y encontró Mi amor de Wattpad, de la venezolana Ariana Godoy. Le duró un día.

“Hasta ese momento la lectura era algo que no estaba muy presente en mi vida”, explicó la escritora a El Observador. “Yo leía, además de que mis abuelas aman leer, entonces toda la vida compartimos eso, ellas me regalaban libros. Pero estaba convencida de que no me gustaba leer. Hasta ese momento”.

En cuanto terminó el libro que cambió todo, fue a Wattpad a explorar la plataforma de la que había surgido su autora y esa historia, y muy pronto empezó a escribir, con la intención de generarle a otros lo que le había pasado a ella.

Con el tiempo, Ramos empezó a tener la necesidad de tomarse la escritura más en serio. “Me puse a investigar, a ver muchos videos en YouTube, a buscar en internet, a leer sobre cómo crear personajes, como crear mundos, a no escribir por escribir y buscar algo más”, resumió. Así confeccionó su primera novela publicada en Wattpad, Meliflua, escrita entre sus 14 y sus 16 años.

Su perfil en la plataforma empezó a crecer, en paralelo al germen de Ósculo, que tuvo sus primeros capítulos publicados en Wattpad (aunque en una versión diferente a la que ahora se editó), con los que Ramos llamó la atención de la editorial Planeta.

“Ahí lo bajé de Wattpad y mentí. Dije que lo iba a publicar cuando estuviera completo. Al final no fue mentira porque salió, solo que en otro formato”, bromeó.

El salto al mundo editorial

Wattpad tiene una dualidad en su funcionamiento para los autores: por un lado, tienen la compañía, la devolución y el intercambio permanente con los lectores. Pero también es una experiencia muy individual, describe Ramos.

“En Wattpad hacés todo: diseñas la portada, haces la publicidad, corregís, editás, aunque no sepas nada. Al momento de publicar el libro en físico estás todo el tiempo acompañado por tu editor, la devolución es más objetiva. Para mí ha sido un gran aprendizaje y le estoy sacando mucho jugo”, relató.

Para la autora es también la concreción del sueño wattpadero. El seguir los pasos de sus referentes de la red y dar el salto al mundo editorial formal y profesional, a las que dejó de leer en pixeles y pasó a leer en papel.

“Creo que la mayoría de los que estamos en Wattpad tenemos ese sueño, porque ves a todas las autoras grandes de Wattpad que ahora venden un montón, como Joana Marcús. Se convirtió como en el paso a seguir, empezás acá y después pasas a esto otro. Incluso en Wattpad está la creencia de que sí o sí tenés que publicar primero ahí y llegar a cierta cantidad de lecturas antes de sacar el libro en papel, y te lo terminás creyendo”, contó Ramos.

“Yo me iba a dormir pensando ‘voy a poder firmar mi libro’, pero en un momento también me decía que si nunca pasaba no tenía problema, yo lo que quiero es compartir lo que escribo, que mis historias lleguen a alguien, como sea”, agregó.

El libro que vino en un sueño

En una de esas idas a dormir nació Ósculo. Un sueño fue el disparador para la primera versión de la historia, que llegó a tener siete capítulos publicados en Wattpad, y que ahora reposa en la computadora de su autora, solo como un recordatorio del inicio del proyecto, que luego fue reescrito desde cero, manteniendo a sus personajes y la idea del romance que esconde de fondo un relato sobre el dolor.

La segunda versión también integró como influencia, sobre todo para la construcción del personaje de Romeo, a la música uruguaya que su autora escucha, entre la que resalta a los raperos Zeballos y Knak. “Ellos hablan mucho sobre este deseo de salir de Uruguay, ese sueño de superar lo complicado que es desarrollarse acá, y con eso también construí el deseo de este personaje”, comentó.

Un deseo que su autora también tiene, y que es resultado también de una formación digital en la que las fronteras no están tan claras, así como de la herencia de Wattpad, donde conectó y tuvo lectores de España, México, Perú, República Dominicana y otros rincones de la región. De todas formas, el libro tiene un ambiente uruguayo, en la forma de hablar de sus personajes y en sus locaciones, otra decisión más que consciente de Ramos.

“Fue por una necesidad de mostrar que en Uruguay pasan cosas. Toda mi adolescencia leí libros que venían de afuera, y quería mostrar que este tipo de historias de romance y misterio pueden ambientarse acá, que acá también se pueden hacer cosas como las que vimos siempre de afuera”, afirmó. “Me parece increíble que se estén abriendo puertas como esta, sobre todo para autores jóvenes, en un país que siempre dicen que es de viejos”.