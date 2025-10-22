Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  19°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / POLIFONÍA

Gustavo Zerbino contó el día que se rio a carcajadas en Los Andes y lo único que reconoció de su cara al mirarse al espejo

El sobreviviente de la Tragedia de Los Andes pasó por el ciclo Polifonía, que conduce Alejandro Fantino en El Observador, y habló sobre la "conexión con el ser interior" que logró entre las montañas

22 de octubre 2025 - 10:34hs
Gustavo Zerbino en Polifonía

En un encuentro, del que también participaron la astróloga Lourdes Ferro, la exbailarina María Noel Ricceto, el publicista Mario Taglioretti y el filósofo Facundo Ponce de León, Zerbino comenzó su relato contando que, si bien vivió esos días "en el presente" porque "cada segundo y cada minuto era el último", no sabía en qué fecha transitaba.

El 2 de noviembre le contaron que era el Día de los Muertos. "Me senté en una punta del avión y me empecé a reír a carcajadas. '¿Pero de que te reís, hijo de puta?', me dijeron. 'Tenía razón Einstein, hoy es el Día de los Muertos. En el mundo entero nos dan por muertos y estamos vivos. La pregunta es, en el mundo de donde nosotros nos fuimos, ¿están vivos o algún boludo apretó un botón y no queda nada?", narró entre risas.

Más noticias
querer morir es una tragedia, querer morir y no poder es el infierno: la reflexion sobre la eutanasia del dramaturgo gabriel calderon en polifonia
REFLEXIÓN

"Querer morir es una tragedia, querer morir y no poder es el infierno": la reflexión sobre la eutanasia del dramaturgo Gabriel Calderón en Polifonía

Alejandro Fantino
POLIFONÍA

Alejandro Fantino: "Me fui de ESPN por ser un tipo raro, pero era raro para unos brutos que no se daban cuenta de su propia incapacidad para mejorar"

Entonces, "en medio de la Guerra Fría", los uruguayos pensaron que podían "llegar a ser los últimos sobrevivientes".

Más adelante en la charla, Zerbino habló de la conexión con el ser interior que logró en el "Valle de las Lágrimas" a partir de otra anécdota.

"Todo lo que te rodeaba era muerte, no había vida, nunca nada vivo había pisado ese lugar. Tus amigos que se reían hace una hora eran banco, mesa o pared, eran estatuas de hielo", introdujo.

En ese contexto, vio un espejo y no conoció nada de ese joven de 19 años, salvo una cosa.

"Yo era lampiño y ahora tenía una barba como la del Che Guevara. Tenía grietas en la boca, todo roto y los dientes como caballo, porque las encías de mascar hielo se te retraen. Del calor y el frío sin protección, estaba todo bronceado. Era una monstruo", relató.

Lo único que reconoció de su cara fue "el brillo de los ojos". "Y el brillo de mis ojos era mi ser interior. Reconocerte por el brillo de los ojos es muy fuerte, te das cuenta que todo el resto es aleatorio, llegás a esa conexión con el ser interior, que es el que pelea, el que no se entrega", expresó.

Temas:

Gustavo Zerbino Tragedia de los andes polifonia

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Carne vacuna.
GANADERÍA

Detectaron residuos de garrapaticida en carne exportada a China: la destruyeron y de momento no hay sanciones

Temporada de inscripciones: el ranking de los colegios más buscados en Uruguay para 2026

Temporada de inscripciones: el ranking de los colegios más buscados en Uruguay para 2026

Refinería de Ancap
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Ancap ofrece sueldo de $70 mil y requiere ciclo básico de liceo o UTU: cómo anotarse

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos