¿Hay regreso? Tras su aparición con Lali en Punta Carretas, Natalia Oreiro habló de su carrera musical: "Es parte de mí"

La actriz Natalia Oreiro dio este miércoles una entrevista al medio argentino Infobae , en la que repasó los desafíos que enfrentó al protagonizar la película La mujer de la fila , su rol en la crianza y educación de su hijo Atahualpa y el futuro de su carrera musical.

La producción donde interpreta a Andrea Casamento , activista por los derechos de las personas detenidas y sus familias, estrenada el 4 de septiembre, le valió a la uruguaya la obtención del premio Martín Fierro de Oro al Cine 2025 . "La película pone el foco en las familias, empatiza con esas realidades y nos hace sentir que a cualquiera nos puede pasar”, señaló en la entrevista.

Oreiro confesó la intensidad de dejarse transformar por historias reales: “Cuando interpreto a un personaje real, que no solo existió sino que sigue haciendo cosas por la sociedad, es muy difícil desvincularse. Con ellas tuve un compromiso, porque la mayoría se sintieron no solo miradas sino tenidas en cuenta y protagonistas de esa historia. Hoy su barrio no las estigmatiza sino que las acompañan. Ahora se sienten tratadas de otra manera cuando antes tenían que ocultar su situación, porque la sociedad juzga y dice: ‘Algo deben haber hecho, los criaste mal, se lo merecen’".

En otro tramo de la entrevista, la artista de 48 años abordó como transita la exposición pública y sus consecuencias en la vida de su hijo Atahualpa , fruto de su relación con Ricardo Mollo, y quien está comenzando la etapa adolescente.

“Tiene casi 14 y no tiene celular. Para su cumpleaños le vamos a regalar uno que no tiene conexión”, anticipó.

“Tenés que darle herramientas y no es un ‘porque no’, sino explicar por qué no. Y cada familia es un mundo" - Natalia Oreiro sobre la crianza de su hijo Atahualpa.

¿Vuelve a la música?

Consultada sobre si la pasión por la música y su paso por el canto había quedado relegado ante los proyectos en cine y televisión, Oreiro precisó: “Es parte de mí. Yo siempre fui una actriz que canta. Mi primera incursión musical fue en Un argentino en Nueva York. Cuando fui al casting me preguntaron si cantaba y yo dije, ‘por supuesto’. Lo hacía en el coro de la escuela. Y dije ‘claro que canto’. Bueno, cantá un tema. No sé qué canté y quedé”.

"Yo entregué mi contrato discográfico en mi tercer disco porque estaba girando y yo quería ser actriz dramática... Era otro momento. En ese entonces, estaba muy separado lo que era la actriz de televisión y la cantante pop. Me acuerdo que una vez fui a un casting en San Martín y no me lo tomaron porque era de otro universo. Ni siquiera es que no daba con el perfil; era por los límites del ambiente”, repasó.

Natalia Oreiro cantó junto a Lali Espósito en Uruguay

Oreiro sorprendió en el último recital que brindó Lali Espósito en la Rambla de Montevideo cuando, sin aviso, se sumó al show de la argentina en su gira internacional No vayas a atender cuando el demonio llama e interpretó Tu veneno y Cambio Dolor.

“Te adoro desde siempre. Gracias por decirme que sí y por venir con toda tu luz y poderío a sorprender a la gente de tu tierra”, destacó más tarde la popstar en redes sociales.