La anécdota de Úrsula Corberó y Enzo Vogrincic durante el apagón de Madrid: "Pensaba que estaba en La Sociedad de la Nieve"

"Me pilló en los estudios de Netflix", dijo. La actriz de El Jockey contó que diferentes estrellas de la plataforma de streaming se encontraban en una sesión de fotos cuando se fue la luz en toda España. Y, aunque había generadores, no era sencillo volver a la ciudad en medio del corte de electricidad. "Era como estar viendo una película desde fuera. Pero no podíamos entrar a Madrid porque estaba todo colapsado", recordó.