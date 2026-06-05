La muerte del cantante Carlos Alberto "Indio" Solari despertó una fuerte conmoción en la música regional. El artista de 77 años falleció este viernes en su domicilio de Parque Leloir , luego de padecer complicaciones devenidas del Parkinson con el que había sido diagnosticado hace poco más de 10 años.

Considerado uno de los grandes referentes del rock nacional argentino, el fundador y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado fue hallado sin vida a las 8 de la mañana por su cuidadora, quien llegó al domicilio para comenzar la jornada y lo vio tirado en la zona del patio, a pocos metros de su pileta, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso Infobae.

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De qué murió el Indio Solari y qué dice el parte oficial que notificó su fallecimiento

Entre sus acercamientos más recientes al público, el artista recibió un homenaje por parte de la UBA que le otorgó el doctorado Honoris Causa, con un acto en el Aula Magna de la Facultad de Medicina.

Durante la ceremonia, se proyectó un mensaje grabado de Solari, quien expresó su agradecimiento a la institución y a quienes apoyaron su distinción: "Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz".

La última imagen del Indio Solari en redes sociales: desde Luzbola, rodeado de artistas

Casi una semana después de recibir el doctorado Honoris Causa por parte de la UBA y desde su cuenta oficial de Instagram, el Indio Solari publicó lo que sería su última imagen pública en vida.

Se trata de una fotografía tomada el 21 de mayo desde Luzbola, el estudio de grabación privado que montó en su domicilio de Parque Leloir.

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En el registro con casi 50 mil me gusta se lo ve acompañado del productor musical, ingeniero de sonido y músico, además de representante en Abbey Road Studios e histórico colaborador, Axel Lang, y Fernando Nalé, una de las piezas clave de las bandas que Gustavo Cerati tuvo en su carrera solista y quien se desempeñó como bajista de Los Fundamentalistas.