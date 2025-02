Maxi Pérez y las críticas en Carnaval: "La izquierda es más dura a la hora de criticarte cuando no decís lo que pretenden que digas"

Gastón Carbajal y Maxi Pérez

Los murguistas Maxi Pérez y Gastón Carbajal participaron este lunes del programa de streaming De no olvidar, de la plataforma Topic, donde se refirieron sobre el humor, la murga, el Carnaval y la política. "La izquierda es la más dura a la hora de criticarte cuando no decís lo que pretenden que vos digas", dijo Pérez en la entrevista con los conductores del programa, Diego Cayota, Sofía Romano y Santiago Gutiérrez.

"Hacemos política todo el tiempo, pero no política partidaria. No nos sentimos cómodos en ese lugar ni tampoco en el lugar de murga superhéroe. De vengo a decir verdades, porque somos civiles que se suben al escenario y tienen los mismos problemas que vos y no tenemos ningún tipo de solución", aclaró.

El director artístico de Asaltantes con Patente señaló que le "llama la atención" cuando "la clase política se pone a la altura nuestra y reacciona a cosas que dicen las murgas".

"Cuando un diputado o un senador me viene a preguntar por qué dije tal cosa, ahí es cuando me llama la atención. (...) Vos sos un seleccionado, te elegimos porque sos de los uruguayos y uruguayas más capacitados para estar ahí, y tenés que resolver un montón de cosas. No pierdas el tiempo conmigo", dijo Pérez, que comentó que le pasó "alguna vez" que representes políticos le "reclamen" por el texto de la murga.

"Ahora están los que tienden a acercarse, los políticos que quieren estar cerca de expresiones populares", acotó Carbajal, quien este año debutó con La Nueva Milonga, señalando a quienes en el pasillo le palmean la espada sin conocerlo. En cuanto al humor en Carnaval, Carbajal dijo que "hay ciertas luchas que se ganaron y no está bueno que se haga humor por ahí" pero aseguró que en mientras el espectáculo ponga al público en contexto "podés hacer humor de lo que sea". "Estamos viviendo en 2025, no estamos viviendo en el 92, en el 2000 o en el 80", sostuvo. Pérez, por su parte, hizo un análisis sobre el humor y lo políticamente correcto. "Si dividiéramos el mundo entre izquierda y derecha nada más, la izquierda le regaló el humor a la derecha. Se fueron tanto a lo políticamente correcto, tan al extremo, que al final no me dejas ni reírme. No se puede hablar de absolutamente nada porque siempre va a saltar alguien". "Históricamente la izquierda agarró la bandera de la rebeldía, y ahora la rebeldía la agarró otro porque te pasaste de políticamente correcto", sostuvo. Embed - EL CARNAVAL COMO ISLA DE “REBELDIA”… ¿DE LA IZQUIERDA? Y RODRIGO ARIM EN OPP | DE NO OLVIDAR 24/02