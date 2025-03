Oasis hará una película junto con el creador de Peaky Blinders en la gira mundial de reencuentro

La película protagonizada por el dúo de Mánchester estará dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, que cuentan con una extendida trayectoria previa en cintas musicales, tales como Shout Up And Play The Hits, sobre LCD Soundsystem o Meet Me in the Bathroom, un documental sobre la escena musical neoyorquina de comienzos de los años 2000.