Planazos locales para Semana de Turismo: los recomendados de Picnic

Los “copos de nieve” eran los restos de la bomba atómica que se probó por primera vez a pocos kilómetros de donde estaban las niñas. El test Trinity , como se lo llamó, se realizó a las 5.29 AM en un valle irónicamente llamado Jornada del Muerto. El lugar había sido elegido por su supuesto aislamiento, pero en los hechos decenas de miles de personas, animales y medio ambiente sufrieron sus efectos en un radio de unos 60 kilómetros. Nadie había sido advertido.

Es fácil analizar el pasado con la visión del tiempo y de las consecuencias que tuvieron los hechos. Al mismo tiempo es innegable que los seres humanos somos altamente influenciables cuando nos tocan ciertos botones para arrear nuestros cerebros como si fuéramos ganado. Hitler es la cúspide de la maldad en la historia humana y el Holocausto que derivó de sus obsesiones es, hasta el día de hoy, una de las muestras de crueldad humana (pero inhumana) más tremendas. Luego de la Segunda Guerra se habló y se sigue hablando, como debe ser, sobre el Holocausto judío. ¿Por qué se habló tanto menos en esos primeros años sobre otro tipo de genocidio, que se estima mató a 20 millones de dólares en los gulags de Rusia ? Stalin, el líder que permitió y hasta impulsó ese horror, siguió en el poder incluso apoyado por los aliados.

En esto y mucho más estoy pensando mientras veo la serie documental Punto de inflexión. La bomba y la guerra fría (Netflix), un repaso histórico con múltiples puntos de vista sobre lo que pasó entre que cayó la bomba atómica y la guerra de Ucrania.

La “ilusión” de que la Guerra Fría fue efectivamente fría es una mentira que nos creímos casi todos, los que vivieron entonces y los que lo leímos en los libros. No hubo ataques nucleares ni guerras en los países hegemónicos, pero murieron miles y miles por guerras, guerras civiles, genocidios y más, en otros países del mundo que no eran “centrales”.

Me pregunto si en este presente somos capaces de desafiar los relatos, los que no nos cierran, pero también los que creemos veraces. Es la única arma pacífica que tenemos los que la vemos pasar, pero no queremos ser solamente observadores. Gracias por la lectura y que tengas una buena semana.

Para ver

Audi vs Lancia. Para los amantes del automovilismo, o simplemente de una historia de enfrentamiento de titanes, Carrera por la Gloria: Audi vs. Lancia es una película de 2024 que narra la rivalidad entre el equipo del alemán Roland Gumpert con el Audi Quattro, y el equipo del italiano Cesare Fiorio con el Lancia 037 en el Campeonato Mundial de Rally de 1983. Fue la última vez que se enfrentaron con una diferencia técnica notoria: tracción a cuatro ruedas contra dos ruedas. Se puede ver en Primer Video.

Fantasmas. En Paramount (accesible en las plataformas online de TV para abonados) se puede ver la miniserie Fantasmas de Beirut , cuatro episodios que narran la historia verdadera la caza de Imad Mughniyeh, un terrorista libanés vinculado a ataques de Hezbolá durante las décadas de 1980 y 1990. La serie explora la complejidad del conflicto en Medio Oriente y presenta entrevistas reales con exfuncionarios de la CIA y el Mossad.

Criada. Todo indica que (hoy para mí, ayer para vos) estrena la sexta temporada del Cuento de la Criada , una de las mejores producciones de los últimos tiempos. Si nunca la viste, empezá ya. Mucho de lo que parecía exagerado en la primera temporada, ahora no lo es tanto. La República de Gilead es un régimen totalitario y religioso que desbarató al gobierno de Estados Unidos luego de una guerra civil. En este nuevo orden las mujeres no tienen derechos y son clasificadas según su función social. Las "criadas" son mujeres fértiles, de las que casi no quedan, a quienes se les esclaviza sexualmente para que tengan hijos para parejas de altos rango. La protagonista, June Osborne (interpretada por la siempre brillante Elizabeth Moss), es de esas esclavas, pero se transforma en revolucionaria. Está basada en la novela publicada en 1985 por la autora canadiense Margaret Atwood, y esta es su última temporada. Se puede ver en Paramount, en los servicios de TV para abonados.

Para disfrutar

200 películas. En Semana de Turismo hay de todo para hacer, pero no dejes de ver una buena peli entra las más de 200 que forman parte del Festival de Cinemateca. Ya comenzó el martes 8 y va hasta el domingo 20. Habrá funciones en las salas de Cinemateca (Bartolomé Mitre 1236) y también en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, en el complejo cultural Alfabeta, la Sala Zitarrosa y el Teatro Solís. Acá podés ver una short list de títulos recomendado s, entre los cuales destaco la italiana Vermiglio.

Salto. Del 10 al 14 de abril se celebra en Salto la Semana de Harriague con varias actividades culturales, enológicas y gastronómicas. Así se conmemora el legado del pionero de la vitinicultura naciona, el vasco Pascual Harriague, a quien también se lo considera el padre del Tannat. La semana arranca hoy a las 19.30 horas en Mercado 18, donde se podrá ver una muestra fotográfica de Evangelina Espiga y la prof. Sandra Duran hará una presentación sobre patrimonio vitivinícola. Habrá mucho más para hacer y aprender y acá podés ver los detalles.

Café. Si sos un curioso del café y querés aprender más sobre sus orígenes y métodos de preparación, te interesará el taller Del origen… a tu taza , dictado por el barista de Adagio Librería Café, Juan Márquez. El taller teórico práctico se centrará en el café de especialidad y en tres métodos de preparación: V60, prensa francesa y chemex. Sábado 12 y sábado 26 de abril a las 10:00 hs.

Cerveza. Me encanta recomendar actividades en el interior del país y de esas hay muchas en esta semana. En el Chuy se hará la 3ª edición del Festival Binacional de Cerveza Artesanal , sábado 19 de febrero. Habrá más de 90 variedades de cervezas artesanales de Uruguay y Brasil, una plaza gastronómica, espectáculos y shows musicales en vivo. Se hará en Avenida Brasil del Chuy, donde está el cruce fronterizo.

Teatro en el este. El sábado 12 se inaugura Teatro MACA, a las 16:00h en la Sala 1 del museo. Al día siguiente comenzará el tercer Festival Internacional de Teatro MACA que irá celebrará hasta el 20 de abril, con más de 20 actividades que incluyen funciones teatrales, conciertos, talleres, masterclasses e intervenciones en todo el museo. Acá podés ver la agenda completa . El domingo se presentará Carne Viva .

Ana y Malena. Las cantantes Ana Prada y Malena Muyala se presentan el 24 de mayo en Recreo de Ciudad Vieja y aviso con tiempo porque valen mucho la pena y seguramente las entradas vuelen. Ambas referentes de la música uruguaya, interpretarán milonga, el tango y canción de autor. Recreo está en Peatonal Sarandí 320 esq. Colón.

Arte. Tengo muchas ganas de hacer uno de los tours guiados de Ciudad Sur , que comprende talleres de arte de la Ciudad Vieja. El 26 de abril podrás hacer un paseo diferente de una hora y media, en el que se visitarán talleres de artistas locales y conocerlos personalmente. Incluyen todas las técnicas: pintura, dibujo, escultura, hasta arte textil. El punto de encuentro es en el monumento central de la Plaza Zabala y los cupos son limitados. El sistema es de colaboración sugerida de 200 pesos por persona, al finalizar el recorrido.

Salvo. Visitar el Palacio Salvo es siempre un lindo programa y más si viene acompañado de brindis y vista nocturna desde el mirador. El viernes 25 de abril a las 18.30 habrá recorrido del edificio, con brindis en el museo del tango. Se puede reservar por el 097 734 525 y los cupos son limitados.

Tannat. El 19 de abril se celebra el día del Tannat en el Mirador Cerro Chapeu con una menú maridaje de cinco pasos, que incluye el Tannat Batoví. La bodega de Rivera tiene muchas razones para festejar, incluyendo el hecho de que uno de sus directores, Francisco Carrau, haya sido recientemente reconocido como Enólogo del Año por Descorchados 2025.

Antojo

Huevos helados. Felices Pascuas con adelanto, que así se deben festejar porque, ¿a quién se le ocurre que los huevos de Pascua se hicieron para un sólo día? Este año voy a probar la edición especial de huevos rellenos de helado Grot . La base es de chocolate belga (con leche, semi amargo y blanco). Algunas combinaciones:

Dulce de leche. Chocolate con leche con helado de helado de dulce de leche, dulce de leche natural y bombones de dulce de leche.

Rocher. Chocolate con leche belga, helado de rocher, bombones roche.

Oreo. Chocolate belga semi amargo, helado de oreo, galletitas oreo, bañado en chocolate.

Coco. Chocolate blanco belga, helado de coco, bombones de coco, bañado en chocolate blanco.

Cada uno pesa 200 gramos.

De paseo por Uruguay

Esta semana se inaugura un nuevo lugar para pasear y estar en contacto con la naturaleza, en un “viejo” lugar que fue durante décadas una cantera de la que se extrajo buena parte de las piedras y mármoles que se usaron para construir el Palacio Legislativo. Nueva Carrara con los años quedó en el abandono y fue durante la pandemia cuando las autoridades se dieron cuenta de que era visitada por mucha gente, en un entorno particularmente peligroso.

Ahora el predio es de la Intendencia de Maldonado y lo que se inauguran son dos miradores para ver un paisaje único de forma segura. Habrá además pasarelas, bancos, servicios higiénicos, un punto de control para el acceso y un cercado en todo el recorrido. Acá podés darte una idea de lo que podrás visitar.

Chau chau adiós

Te deseo unos días de paz, ojalá, en medio de una semana que suele ser un caos en los puntos turísticos. De cualquier modo, siempre vale la pena explorar las maravillas naturales que tenemos en esta tierra que tantas veces no valoramos adecuadamente.