¿Qué pasa cuando la ciencia y el terror se dan la mano en las historias basadas en hechos reales?

Recién en el siglo XX se encontraron los primeros cuerpos de integrantes de la tripulación, algunos casi momificados por el frío, otros reducidos a huesos con señales de canibalismo. Nadie sabe exactamente qué pasó y hasta el día de hoy se busca la tumba de Franklin, como queda claro en el documental, Lost in the artic (Disney) que está bastante bien para entender la inmensidad del objetivo que se habían propuesto los ingleses. Para una versión ficcionada y de suspenso muy buena, está la serie The terro r, que se pudo ver en su momento en el cable, AMC, pero que ahora no encuentro en ninguna plataforma de streaming.

Hasta finales del siglo XIX, las tripulaciones en viajes largos seguían enfermando mortalmente por el plomo de las conservas. “Fue verdaderamente una 'era de plomo'. Así se entrelazan la vida y el arte”, señala Atwood en su texto. Con la misma ciencia que le erró, al principio, con los enlatados, se pudo descubrir mucho después una de las causas de la tragedia. Y todo gira y gira, en una semana más que te deseo que sea muy buena. Gracias por la lectura.

Para ver

Mejores enemigos. Me dio por buscar películas “viejas” en Netflix, y ciertamente hay muchas mejores opciones que entre los estrenos. Mejores enemigos es un filme de 2019 basado en hechos reales, en el que se trata el tema del racismo y la reconciliación en el sur de Estados Unidos durante los años 70. Taraji P. Henson es Ann Atwater, una activista negra por los derechos civiles, y Sam Rockwell es C.P. Ellis, un líder del Ku Klux Klan. Ambos deben encontrar acuerdos para que niños y adolescentes de todas las razas puedan ir a la misma escuela en Durham, Carolina del Norte. Si querés leer más sobre la historia verdadera que inspiró la película, lo podés hacer acá.

MV5BZWZlMWUzN2EtNTU3Ny00ZTNiLTlhYzItOTI0ZDQ2NmFhMGUyXkEyXkFqcGdeQVRoaXJkUGFydHlJbmdlc3Rpb25Xb3JrZmxvdw@@._V1_QL75_UX500_CR0,0,500,281_.jpg

Bonnie & Clyde. Nunca había visto Emboscada final (Netflix) y, aunque no es un peliculón de Oscar, tiene buenas actuaciones encabezadas por un Kevin Costner previo a Yellowstone (más panzón pero igual de recio) y un Woody Harrelson haciendo de Woody. Es un thriller histórico que da una mirada distinta a la leyenda de Bonnie y Clyde, contada desde la perspectiva de los ex-rangers que los persiguieron. En este relato los famosos criminales no son héroes y los rangers deben enfrentarse a un país fascinado por sus enemigos.

7SleH2eUSnAohTcn6zkYkGXJDVP.jpg

Deli Boys. Esta nueva serie estrenada en Disney es divertida y dinámica y, además, demuestra que mafiosos hay de todas las nacionalidades. Es la historia de dos hermanos de origen indio, ahora millonarios en Estados Unidos gracias a los negocios de su padre. Cuando el hombre muere repentina y absurdamente, entienden que ese dinero viene de tramas muy sucias y que la verdadera criminal en ese familia es su tía, la gran Poorna Jagannathan, que se roba la serie.

Para disfrutar

Milongas. La Milonga Esquinera se instala en la Alianza Francesa mañana a jueves 24 a las 19.30 hs. Entrada libre y para todo público.

Cisnes. La historia eterna de Odette y el príncipe Sigfrido, la magia de la música de Tchaikovsky y el talento del Ballet del Sodre se combinan para interpretar El lago de los cisnes, desde el 8 de mayo y hasta el 23. Las entradas suelen volar, así que conviene comprar con tiempo. Cuestan desde $170.

Atmósfera. Ya se puede ver la nueva exposición de fotos Contemplando la atmósfera, en el Fotopaseo Patio Mainumby de la Ciudad Vieja (Sarandí entre Alzaibar y Zabala). Esta muestra tiende un “camino para unir ciencia y arte, a través del recurso fotográfico como expresión artística de estos fenómenos maravillosos que nos brinda la naturaleza”. Desde arco iris hasta halos de sol, pasando por las noctilucas.

Gastropolítica. El 3 de mayo hay Gastropolítica en vivo en Magma Futura, un viaje narrativo y sensorial a cargo de Maxi Guerra, Pablo Corrado y Liber Pisciottano, con podcast en vivo, degustación de vino y café de especialidad. Si no sabés qué es Gastropolítica, empezá por el podcast , que es buenísimo. Conviene reservar.

Jazz x 3. El sábado 26 se celebra el Día del jazz y te dejo tres oportunidades para disfrutarlo en diferentes escenarios.

1. El jazz llega a Melo con el Alianza Jazz Melo. Este sábado 26 de abril habrá música en vivo además de gastronomía y degustaciones en el entorno natural de Olivares de Santa Laura . Hay que reservar.

2. El mismo día, pero en la Finca el Sosiego en Punta Ballena , habrá grandes músicos desde las 14 hs, con entrada libre.

3. Dentro de un mes, pero ya aprovecho a anunciarlo, se presenta Jazz History, un espectáculo a cargo de París Jazz Club , que se presenta el sábado 24 de mayo. En él se recorren los orígenes en New Orleans con íconos como Louis Armstrong y Sidney Bechet, así como la evolución del género, a través de monólogos y sonoridades musicales. Es a las 21 hs en Sala Zitarrosa y las entradas ya están en venta .

Impresionismo. Me encanta esta propuesta de Movie en la que se combina arte y cine. Se llama del Museo a la pantalla y estrena con El amanecer del impresionismo, un documental que recorre la historia de los jóvenes rebeldes que cambiaron la historiad el arte: Monet, Cézanne, Dégas, Morisot, Pissarro, Renoir. Más datos acá .

Arriesgadas. El 28 y 29 y 30 de abril habrá conciertos de lujo a cargo de la Sinfónica de Montevideo, que presenta Arriesgadas y aventureras, bajo la batuta del maestro Martín Jorge. El espectáculo rinde homenaje “al empoderamiento, la paz y el espíritu de lucha de las mujeres”. El 28 de abril será en la Facultad de Arquitectura a las 20:30 hs (entrada gratuita), el 29 en el Centro Cultural Florencio Sánchez a las 20 hs, (entrada gratuita pero con reserva por T 1950 8921 | Wapp al 099 77 40 39), y el 30 de abril a las 20 hs en Sala Lazaroff, que está en el Intercambiador Belloni, 1er piso (Av. 8 de octubre 4849, José Belloni). Más datos acá .

A jugar. Mañana jueves 24 empieza la cuarta edición del ciclo Palabras en juego en el CCE, una oportunidad para que adultos y jóvenes se sumen a diferentes desafíos lúdicos de la mano de Mentes en juego. Además, se celebrará el Día Mundial del Libro. De 18:30 a 21:30.

Suspenso. Si me dicen que es una historia de suspenso criollo, ya tienen mi atención. Alguien que no está se llama la nueva obra que se puede ver en el la sala Zavala Muniz del Solís, la historia de Pedro, quien vuelve a la casa de su infancia y allí se encuentra con la fiesta de los muertos. Hay funciones el 30 de abril y el 2 y 3 de mayo a las 20.30 hs. El 4 de mayo es a las 18.30 hs.

Jardín. Del 26 al 28 de abril se hará el Montevideo Garden Week en Vía Disegno (Ruta 101-Capitan Juan Antonio Artigas esquina Francisco Bonilla), tres días de paisajismo, diseño y vida al aire libre. Hay charlas gratuitas y otras actividades con inscripción paga. Acá podés ver la grilla de eventos y de expertos.

Recreo

recreo.jpg

Cocinar, comer y degustar

Medialunas. Lo dicen los expertos: una buena medialuna requiere de tiempo, técnica y paciencia, además del deseo de crear algo delicioso. Todo eso se aprende y nada mejor que hacerlo de la mano de Gaucha Estudio Cocina, que el sábado 26 de abril tendrá Jornada de elaboración de laminados, medialunas y croissants , junto a Franco Fonseca.

Conservas. En el este también se mueve el buen comer y este sábado 26 habrá taller de conservas en Bio Chácra, de la mano de La Picniquería. Luego del recorrido por la chacra, cocinarán en grupo para hacer salsa base de tomate, filetto de tomates amarillos, tomates cherry confitados y tomates perita en conserva. No necesitás saber nada y te llevás a tu casa cuatro conservas, focaccia casera, pesto y un instructivo completo. La jornada se cierra con pasta artesanal de Burro . Te podés inscribir por el 099 843 181

Regiones. Mañana jueves 24 comienza la segunda edición del ciclo de talleres de La Sacristía ; el primer encuentro se centrará en el descubrimiento de las regiones vitivinícolas de nuestro país, comenzando por los vinos del este. A cargo de la sommelier Beatriz Chevalier.

DGusto. Vuelve el clásico festival de comidas y buenos momentos , esta vez el 3 y 4 de mayo en su tradicional ubicación en el Parque Grauert, Carrasco. Como siempre habrá buena y variada comida, música, juegos y cosas lindas para comprar.

Japonesa. El viernes 25, de 10 a 14 hs hay workshop de cocina, El arte de la cocina japonesa , a cargo de Darlei Santos, maestro y referente en cocina japonesa contemporánea. Será en Portal Bosque (La Barra). Santos guiará a los alumnos en los fundamentos del Washoku, combinando filosofía culinaria, estética y técnica.

Degustando. El sábado de mayo a las 20:00 hs habrá segunda edición de menú degustación con maridaje de vinos en Paraná con selección de Las Croabas y la cocina de Mónica Bonilla, Marcos Silva y Mauricio Pesce.

Cabernet Sauvignon. Es buenísimo que Uruguay tenga cada vez más variedades de vino para mimar al paladar, pero también es bueno revalorizar los clásicos de siempre, como el Cabernet Sauvignon, la tercera cepa entre los tintos más cultivada en el país, luego del Merlot y del Tannat. Bodegas del Uruguay decidió reivindicarla y organiza una cena maridada en 1921 , el restaurante del Sofitel que está entre los 100 mejores de América Latina. Para ello eligió algunos de los mejores Cabernet Sauvignon locales y el equipo de 1921 diseño un menú de carnes rojas con cortes diferentes tales como arañita, carrillera, ossobuco, ceja de ojo de bife. La cena será el 15 de mayo y el sistema será de doble maridaje y a ciegas: por cada uno de los pasos principales habrá dos Cabernet Sauvignon y solo al final de la cena se revelarán los nombres y las etiquetas. También habrá un menú completo vegetariano.

Chau chau, adiós

Me despido al ritmo de Norah Jones, una artista que permanece porque es necesaria, con su voz privilegiada y su elección de canciones de todos los tiempos. No recordaba que cantaba un clásico como The nearness of you , que ya por el título merecería un premio. Me encantó escucharla.

It's not the pale moon that excites me/ That thrills and delights me/ Oh, no/ It's just the nearness of you/ It isn't your sweet conversation/That brings this sensation/Oh, no/ It's just the nearness of you