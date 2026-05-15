Rápidos, furiosos y eternos: 25 años después de su primera película, la franquicia de Rápido y Furioso anuncia cuatro series y sigue construyendo un imperio

Hay algo adictivo en Rápido y Furioso , la película estrenada en 2001, con la que el mundo conoció a Dominic Toretto y Brian O'Conner . Puede ser la inyección de adrenalina que persiste como las marcas de las llantas sobre el pavimento, el viaje internacional, la sensación de placer ilícito de las carreras y los delincuentes con matices morales o el amor tan embriagador como el olor a nafta en una estación de servicio.

Pero, ¿quién apostaría que 25 años después la franquicia encabezada por Vin Diesel seguiría tan viva como entonces? No es una percepción subjetiva y más allá de las derivas narrativas de la historia que llegó hasta el espacio, literalmente, Rápido y Furioso se convirtió en una de las franquicias más fuertes de Hollywood.

Con once películas –y Fast Forever prevista para estrenarse en 2028– logró posicionarse entre las franquicias más recaudadoras de Universal, con más de 7 mil millones de dólares en la taquilla mundial. Y ahora, se transformará en una serie (o varias).

"¿Por qué los uruguayos se visten todos iguales?": la explicación de una tiktoker viral en redes sociales

"No se puede ser muy feliz si la atmósfera en la que vivís está deprimida, y creo que como sociedad estamos deprimidos"

Embed - The Fast and the Furious | Legacy Trailer

El lunes, durante una presentación de NBCUniversal (a.k.a. la dueña de la franquicia) en Nueva York, Vin Diesel anunció junto a Jimmy Fallon que preparan una serie ambientada en su universo en la plataforma Peacock.

"Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más", dijo el actor según consignó el medio Variety. "Querían que ampliáramos los personajes clásicos y sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que nos adentráramos en el ámbito televisivo. Y tuve que esperar hasta que fuera el momento adecuado".

El momento adecuado llegó, según dijo, cuando Donna Langley –actual presidenta de Universal Pictures y la ejecutiva detrás de éxitos recientes como Oppenheimer, Wicked y aliada de la franquicia automovilística– empezó a "supervisarlo todo".

"Entonces supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional y lo que nos hace sentir a todos como una familia estarían protegidos en el ámbito televisivo… La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de Rápido y Furioso".

0001000739.webp Rápidos y Furiosos 5

Pero, mientras el actor y productor anunció cuatro series en el futuro, el medio especializado puntualizó que si bien las cuatro son posibilidades solo una está efectivamente en desarrollo con Mike Daniels y Wolfe Coleman como showrunners, quienes han trabajado juntos en Shades of Blue. Y entre los productores estará, también, Diesel.

En un momento en el que la nostalgia parece agotar conciertos, llenar salas de cine y devorar episodios televisivos, Rápido y Furioso pretende mantener en buena forma un universo de carreras de autos, valores familiares, escenas espectaculares y buenas canciones. Y así como otras sagas exitosas planifican su remake o su spinoff, la historia de Toretto se perfila como un universo inacabable. Un universo con el que tantas generaciones crecieron.

Ahora, si la serie de Peacock llega efectivamente a estrenarse no sería la primera serie de televisión dentro de la franquicia. Netflix ya emitió la serie animada Rápidos y furiosos: Espías al volante durante seis temporadas entre 2019 y 2021 (que a su vez derivó en un videojuego). Tampoco sería, estrictamente, su primer spinoff: en 2019 se estrenó Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, la película dirigida por David Leitch con Dwayne Johnson y Jason Statham.

Pero sería, definitivamente, la primera serie que pueda continuar el éxito de la historia para el público que la reclama. El inicio de un nuevo cuarto de milla.

Cannes, velocidad y el recuerdo de Paul Walker

Este miércoles, Diesel y Michelle Rodríguez se reencontraron en Cannes para celebrar los 25 años de la saga con una proyección homenaje.

También participaron Jordana Brewster y Meadow Rain Walker, hija del actor Paul Walker; en lo que fue uno de los momentos más emotivos del festival.

AFP__20260513__B2Q2492__v1__MidRes__FranceFilmFestivalCannes2026 Rapido y Furioso OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Hace 13 años la muerte de Paul Walker, ocurrida en el 2013 en un accidente automovilístico, afectó profundamente al elenco y su ausencia no pasó nunca desapercibida en el desarrollo del fenómeno cinematográfico.

“Para mí es muy difícil ver esta película porque hay muchos momentos que me llegan de forma diferente. Ustedes ven una escena, yo el momento en que Paul me contó que tenía una hija”, dijo el actor ante un auditorio repleto para la proyección de la primera entrega de la saga.

Diesel entonces se refirió a la "hermandad" que construyó junto a su co-protagonista y se emocionó al recordarlo. “La persona que no iba a permitir que viniera aquí solo, que representa esa hermandad, es Meadow Walker”, sostuvo.

Embed Vin Diesel gives Paul Walker’s daughter, Meadow Walker, an emotional hug as “The Fast and the Furious” celebrates its 25th anniversary with a screening at #Cannes.https://t.co/1hm9JvyKKP pic.twitter.com/wRZXs2K5Mr — Variety (@Variety) May 14, 2026

La mega franquicia es una de las pocas representantes de las superproducciones de Hollywood que llegarán este año al festival de Cannes. Hasta ahora los grandes estrenos comerciales se presentaban de forma complementaria al cine independiente que constituye el núcleo de su programación.

Este año, dos películas independientes estadounidenses compiten por la Palma de Oro: Paper tiger, de James Gray, con Adam Driver y Scarlett Johansson, y The man I Love, de Ira Sachs, con Rami Malek. Sin embargo, gigantes de Hollywood como Universal, Disney, Warner, Sony o Paramount no presentan ninguna película nueva en el festival más grande del mundo.

Una situación parecida ocurrió en la Berlinale en febrero, donde se presentó una programación sin ninguna gran producción de Hollywood.