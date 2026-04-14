Raúl Lavie homenajea el legado de Piazzolla en Montevideo: "Estaba seguro de que su música iba a perdurar"

Había que tener temple para ponerse del lado de Astor Piazzolla. Dicen que una vez un taxista en Buenos Aires, incluso, se negó a llevarlo y le gritó que era el "asesino del tango". Pero en aquella capital argentina que se abría a nuevas interpretaciones y composiciones del género que conforma la identidad porteña, el genial músico tenía más de un aliado, y entre ellos estaba Raúl Lavie.

El cantante de 88 años, que conoció a Piazzolla, que fue su amigo, que lo cantó y que dedicó buena parte de su carrera a ponerle voz a sus tangos, mira hoy hacia atrás y sigue sintiendo ganas de homenajearlo. Y eso hará este jueves 23 de abril en el escenario de El Galpón, en un espectáculo titulado Piazzolla Inmortal que creó en ocasión del centenario del icónico bandoneonista, celebrados en el 2021.

Hace poco en una entrevista decía que en el escenario recuperaba la diversión y el entretenimiento. ¿Qué hay allí para que suceda eso? ¿Qué lo hace subir al escenario a los 88 años?

Primero porque estoy en condiciones, tengo ganas, muchísimas ganas, y me ayuda mucho en todo sentido. Y después porque el público me sigue dando su apoyo. Me trata de una manera muy cariñosa. Debo agradecerle a Dios que a esta altura del partido yo tenga las ganas y pueda hacerlo como corresponde. Dicen que el escenario es sanador y a veces creo que eso es real. Yo me acuerdo de que China Zorrilla, a quien quise mucho, llegaba al teatro despacito, con pasos muy medidos, y cuando entraba al escenario a hacer su personaje era otra persona. Eso lo da subir a un escenario.

¿Cómo nace este homenaje a Piazzolla? ¿Por qué en este momento?

Nació cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento. Todo el mundo estaba haciendo sus homenajes y yo, como parte activa de la vida de Astor, entendí que era el momento también. Tuve dos ideas, me quedé con una, que es Piazzolla Inmortal, porque en nuestras conversaciones con él me decía que estaba seguro de que su música iba a perdurar porque los jóvenes la amaban. Y creo que eso realmente es así, porque hay que ver la cantidad de jóvenes que empezaron a estudiar instrumentos, a estudiar música para seguir los pasos de Astor. Fue un renovador muy necesario en un momento donde en el mundo en general había una renovación muy grande, que venía de jóvenes que necesitaban sentirse representados. Así que ahí nació este espectáculo que llevé por distintos lugares, y lo sigo haciendo porque me lo piden y yo lo sigo amando. Además creo que es un momento fundamental para Astor Piazzolla, porque fue muy discutido.

IMG-20260413-WA0063.jpg

Hubo que defender su música, ¿no?

Muchísimo. Yo empecé en los 70 a grabar sus temas en contra de las grandes empresas discográficas, que no querían. Columbia, por ejemplo, me llamó para grabar un disco de tangos y le planteé que quería grabar canciones de Piazzolla. Me dijeron que no sabían, que no estaban seguros, que no sabían qué podía pasar, que no era comercial, etcétera. Todas las cosas que se dicen generalmente cuando se niega a un artista, ¿no? Entonces le agradecí, le dije, “bueno, está bien, muchas gracias por llamarme”, y me empecé a ir. Y me dice “no, no se vaya”. Me volvió a llamar el director de Columbia, John Lear, y arreglamos. Y fue un éxito, a tal punto que volví a trabajar con ellos y a hacer dos grabaciones más, mezclando cosas por supuesto, porque no había repertorio total como para hacer tres discos juntos de Astor. Y fueron éxitos que todavía la gente lo recuerda y me pide temas de esa oportunidad.

¿Cómo fue su relación profesional con Piazzolla?

Yo comienzo mi relación artística con Astor haciendo giras con él por Latinoamérica. Después nos fuimos a Japón, nos volvimos a encontrar con el tiempo en París e hicimos algunas cositas más. Allí viví en un departamento en París donde él estaba en el quinto piso y yo estaba en el tercero, por ejemplo. Y bueno, me hice muy amigo de él, de su familia inclusive. También canté con su hijo, con Daniel Piazzolla y con Pipi, su nieto, o sea que tengo en mi haber las tres generaciones Piazzolla. Tuve con ellos una relación de amor, respeto y calidez. Ellos además me dieron toda la música original de los arreglos de Astor que tengo en mi casa. O sea que la relación fue muy estrecha. Y eso también me anima a seguir haciendo este espectáculo que voy a presentar en El Galpón.