Reunión en Punta del Este: Pancho Dotto, Benjamín Vicuña y el director Hernán Guerschuny

Los amores, el dinero, las traiciones, la política, las luces y las sobras de la vida del más importante hacedor y promotor de talentos serán los ejes de este nuevo proyecto: "Solo te voy a decir que me tiene entusiasmadísimo, encontré en Hernán un proyecto que me encantó. He tenido muchas propuestas, de varias productoras internacionales, que quieren que cuente mi historia. Éste es el proyecto más sólido que me han presentado donde voy a contar todo, y se van a sorprender cuando sepan la verdadera historia de muchas personas que vemos a diario, y descubran algunos rumores urbanos que gente malintencionada ha instalado", comentó brevemente Dotto, minutos después de despedirse de Benjamín Vicuña.