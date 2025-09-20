Dólar
/ Cultura y Espectáculos / JULIO FRADE

Ruben Rada despidió a Julio Frade y recordó del dato que "pocos saben" que los une hasta el día de hoy

El músico y humorista Julio Frade murió este viernes a los 81 años

20 de septiembre 2025 - 18:18hs
En 81 años de vida Julio Frade se convirtió en una de las figuras ineludibles de la cultura rioplatense. Músico, arreglador, humorista y conductor de radio y televisión, estuvo íntimamente vinculado al mundo artístico, que hoy lamenta su fallecimiento.

"Lamento mucho la partida del querido Julio Frade, gran musico y gran humorista Uruguayo", expresó en su cuenta de Instagram, el también músico, Ruben Rada.

En una emotiva publicación, Rada compartió un dato que no muchos conocen sobre su vínculo profesional: "Pocos saben que él fue el productor, arreglador y pianista de mi segundo disco solista Radeces. Con él armamos canciones como Ayer te vi o Malísimo que me acompañan hasta el día de hoy", escribió.

El disco, que se grabó entre junio y setiembre de 1975, es parte del trabajo constante de Frade en diversos ámbitos de la música nacional que en este caso parmanece en un puñado de canciones que Ruben Rada sigue subiendo al escenario.

La publicación del músico está acompañada de un pasaje de una participación que hizo en Hiperhumor, el programa humorístico del que formó parte en Canal 9 de Argentina, en la que presentaron una selección de candombe.

"Comparto este hermoso recuerdo candombeando en Hiperhumor con él y con esa hermosa barra", señaló Rada.

"Maravilloso recuerdo de un grande. Gracias Ruben Rada por compartir esta maravilla", comentó el cantautor Jorge Nasser. Otros artistas como Julia Zenko, también expresaron su pesar por la partida del artista: "Buen viaje querido Julio Frade", escribió.

