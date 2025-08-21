Sergio Puglia fue internado de urgencia por un trombosis: "Estuvo brava pero por lo menos la puedo contar"

Sergio Puglia debió ser internado de urgencia a causa de una trombosis. Según informó Luis Alberto Carballo en Algo Contigo este jueves, el cocinero y conductor se encuentra actualmente fuera de peligro , estable y en el inicio de un proceso de recuperación que llevará un largo tiempo.

De acuerdo a lo que Puglia expresó al programa del espectáculo, comenzó con un dolor a nivel del nervio ciático que intentó combatir con analgésicos para seguir trabajando. "Todos sabemos la contracción al labor que tiene Sergio, no quería dejar de grabar", comentó Carballo.

"Empece a hacer una trombosis, los trombos de las piernas se fueron al pulmón" , dijo el conductor a la producción del programa. Ante ese panorama debió ser hospitalizado.

VAMOS QUE VENIMOS La despedida de José Carlos Álvarez de Ron tras su desvinculación con Canal 12: "Jamás pensé que me quieran tanto"

Sergio Puglia se encuentra ahora en un proceso de recuperación que implica la prescripción de medicación anticoagulante, sesiones de fisioterapia y ejercicio para fortalecer la musculatura. Según él mismo estimó, la recuperación podría llevarle hasta un año.

“Estuvo brava, pero por lo menos la puedo contar”, dijo a la producción del programa.

Fuera de Montevideo y menos horas al aire

Serio Puglia decidió este año dejar su apartamento en el centro de Montevideo y mudarse junto a su esposo, Horacio Correa, a una casa en Punta del Este. Villa Puglia, un chalete de 540 metros a cuatro cuadras del mar, fue un paso hacia una vida con más tranquilidad. Es realmente un lugar soñado. Venirse a vivir a Punta del Este es un sueño. Este lugar, en el bosque, y en la naturaleza, era fundamental para nosotros", dijo cuando se mudó.

En el mismo sentido, el comunicador decidió dejar su lugar tanto en Radio Sarandí como en Polémica en el bar, el programa de Canal 10 donde era uno de los panelistas fijos. Con ese movimiento, dejó de ser parte de programas que se emitían en vivo o que requerían de una grabación diaria por cuestiones de actualidad.

De toda maneras, actualmente Puglia es parte de tres producciones en la pantalla de Canal 10: Puglia Invita, su histórico programa de entrevistas; Masterchef Uruguay, como uno de los jurados especializados de la competencia; y este año estrenó Nuevos vecinos, un programa de entrevistas a extranjeros que decidieron instalarse en Uruguay.