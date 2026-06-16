Subasta histórica de Hollywood: Venden el sable de luz de Luke Skywalker y manuscritos de Los Beatles

Un sable de luz original que incluye la mano cercenada de Luke Skywalker en El Imperio contraataca (1980) encabezará una próxima subasta de objetos históricos del cine, la música y la cultura pop. Según los organizadores, la icónica pieza de la saga Star Wars podría alcanzar una cifra de siete dígitos.

El evento, denominado Hollywood & Entertainment Signature Auction y presentado por la casa Heritage Auctions , se llevará a cabo del 13 al 17 de julio. La puja abarcará desde reliquias de la Edad de Oro de Hollywood hasta piezas clave del cine moderno y la música popular.

El objeto central de la subasta es el sable de luz utilizado en pantalla por el actor Mark Hamill durante la emblemática pelea en Cloud City, el clímax de la secuela de Star Wars donde Darth Vader pronuncia la famosa frase “Yo soy tu padre”.

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Uruguay por televisión y streaming? Fixture, horario y canales de cada partido

El rating de Uruguay-Arabia: Canal 5 llegó a una marca histórica con el debut de la celeste en el Mundial 2026

La pieza de utilería incluye la mano cercenada de efectos especiales que complementa la escena. Es la primera vez que este artículo sale a subasta pública, y la puja inicial arranca en 1 millón de dólares .

Manuscritos de John Lennon y reliquias de los Beatles

Otro de los grandes atractivos de la jornada corresponde al cuarteto de Liverpool. Saldrá a la venta la letra original de la canción If I fell, escrita a mano por John Lennon en el reverso de una tarjeta de San Valentín.

Lennon redactó este texto en Nueva York en 1964, coincidiendo con la histórica primera aparición de los Fab Four en The Ed Sullivan Show. Las ofertas por este manuscrito comenzarán en 500.000 dólares.

Precios de salida de los objetos más codiciados de la subasta

El catálogo del evento incluye piezas de vestuario y utilería de producciones de culto, con los siguientes valores de partida:

Sombrero de la Bruja Mala del Oeste (El mago de Oz, 1939): El emblemático accesorio usado por la actriz Margaret Hamilton iniciará su puja en 100.000 dólares .

Botas de boxeo de Rocky Balboa (Rocky III, 1982): Las llamativas botas con borlas y el logotipo de Nike, utilizadas por Sylvester Stallone en el montaje inicial del filme, arrancarán en 100.000 dólares .

Sombrero de copa de Willy Wonka (1971): El sombrero marrón portado por Gene Wilder en “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” comenzará en 50.000 dólares .

Las alfombras de El gran Lebowski (1998): Las dos alfombras esenciales para la trama del personaje The Dude (Jeff Bridges) saldrán a la venta con una puja inicial de 15.000 dólares cada una.

“Esta subasta representa todo el espectro de la historia del entretenimiento, desde la Edad de Oro de Hollywood hasta el cine moderno de grandes éxitos y los momentos más influyentes de la música popular”, manifestó Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, a través de un comunicado oficial.

El evento también pondrá a disposición de los coleccionistas otros artículos de la historia cinematográfica, como las patinetas aéreas de Regreso al futuro II, una camiseta de hockey usada por Paul Newman en Slap Shot, un collar de La novia de Frankenstein y el icónico inflable Otto the Autopilot de la película de comedia Airplane.

En base a agencias