Taylor Swift estrenó The Life of a Showgirl y ya es récord en Spotify: de qué hablan las canciones de su nuevo disco

Taylor Swift inauguró este viernes una nueva etapa con el lanzamiento de The Life of a Showgirl , su duodécimo disco de estudio, que llegó a las plataformas a la medianoche y que ya rompió récords al convertirse en el álbum más preguardado de Spotify, superando a su propio The Tortured Poets Department (2024).

Descrito por la propia artista como un “autorretrato”, el álbum combina la teatralidad del pop más luminoso con una serie de confesiones íntimas.

“Esta noche todas estas vidas convergen aquí, el mosaico de risas y el cóctel de lágrimas... No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes”, escribió en Instagram, acompañando sus palabras con fotos vestida de corista.

Viejos aliados, nueva era

Swift, de 35 años, se asoció nuevamente con los productores suecos Max Martin y Shellback, responsables de algunos de sus mayores éxitos como Shake It Off y We Are Never Ever Getting Back Together. La decisión supuso dejar de lado, al menos en este proyecto, a su colaborador habitual Jack Antonoff. “Nació durante la época más feliz, loca e intensa de mi vida”, explicó sobre el proceso creativo.

El disco abre con The Fate of Ophelia, donde se compara con el personaje shakespeariano: “Tarde una noche, me sacaste de mi duelo / Salvaste mi corazón del destino de Ofelia”. La referencia funciona como metáfora de la transición que atraviesa la cantante, que aparece más ligera y enamorada de su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, primer oyente del álbum. “Sabía que era el tipo de álbum que más le iba a gustar”, dijo en una entrevista en la BBC Radio 1.

Embed - Taylor Swift - The Fate of Ophelia (Visualizer)

Entre los 12 temas destacan Wish List, donde canta sobre matrimonio e hijos —“Solo te quiero a ti, tener un par de hijos, que todo el vecindario quiera ser como tú”—, y Elizabeth Taylor, en la que lamenta el peso de la fama: “A menudo, mi vida no es muy glamurosa”. En la quinta canción, Eldest Daughter, ofrece su faceta más vulnerable y promete a su hermano Austin que “no le dejará nunca”.

El álbum también juega con guiños a su vida pública y a sus batallas en la industria. En Father Figure interpola el clásico de George Michael, con versos que parecen apuntar al ejecutivo Scooter Braun, mientras que en Cancelled! ironiza sobre la cultura de la cancelación: “Bienvenido a mi inframundo, donde todo es bastante sombrío / Al menos sabes exactamente quiénes son tus amigos”.

Embed - Taylor Swift - Elizabeth Taylor (Visualizer)

El espectáculo continúa

La canción que da nombre al disco, junto a Sabrina Carpenter —quien fue telonera en su Eras Tour—, cierra con un retrato de la vida en el espectáculo, sus luces y sacrificios.

El lanzamiento está acompañado por proyecciones especiales en cines de todo el mundo, donde los fans, vestidos de naranja —el color de esta era—, pueden ver imágenes inéditas del rodaje del videoclip de Ophelia y videos líricos de las nuevas canciones. Según el portal Deadline, se espera que el evento recaude entre 30 y 50 millones de dólares.

Taylor Swift

Para la profesora Robin Landa, de la Universidad de Kean, cada nuevo trabajo de la cantante “transforma cada lanzamiento de álbum en una búsqueda colectiva del tesoro”, con seguidores diseccionando letras en busca de mensajes ocultos.

Con The Life of a Showgirl, Taylor Swift se presenta como una artista que celebra el pop en su máxima expresión, consciente de su papel como ícono global y decidida a seguir narrando su vida desde el escenario.

Taylor Swift

Estreno en cines

Acompañando el lanzamiento de su nuevo trabajo, Swift también ha estrenado la película The Official Release Party of a Showgirl. Este largometraje ofrece a los fans una experiencia cinematográfica inmersiva, con contenido exclusivo del álbum y una mirada detrás de cámaras de la creación del disco.

En Uruguay ya hay funciones disponibles de la película en diversos cines.

El Observador y agencias.