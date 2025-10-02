Fernando Marguery vuelve a la pantalla con un ciclo de entrevistas: los detalles del nuevo programa

El periodista Fernando Marguery anunció este jueves su regreso a la pantalla, que se dará en el marco de un nuevo programa de entrevistas a diferentes personalidades, y que se titula Bajo la piel.

El ciclo se estrenará el próximo lunes 6 a las 20 horas a través del canal de streaming Lima Stream , y se emitirá en diferido luego a través del canal de televisión Campo TV, presente en los canales de cable y satelitales uruguayos.

Durante la presentación, Marguery señaló que este programa era una idea que tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza, y su intención es que el ciclo tenga un formato de entrevista íntima en el que se pueda conocer "el alma" y los procesos de transformación de sus invitados.

Esta su primera temporada, Bajo la piel tendrá trece entrevistados, entre los que se encuentran la comunicadora Eunice Castro, el sobreviviente de los Andes Roberto Canessa, la bailarina del Ballet Nacional del Sodre Marina Sánchez, el exarquero Juan Castillo, el cantante de Karibe con K Miguel Cufós, entre otros.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 2.13.09 PM

“Existe una mejor vida y no es más cara ni más difícil. Lo único que hay que hacer es despertarse. Porque la buena vida no son las cosas, es ser la mejor persona posible. Ser una buena persona, estar satisfecho y contento con uno mismo. ¿Cómo se logra eso? No es fácil. Lo primero que hay que hacer es salir de la mente gótica”, dijo el comunicador en un video de su cuenta de X donde presenta el nuevo ciclo.

Allí también menciona que una de las motivaciones de Bajo la piel es "elevar el estado de conciencia" a partir de las experiencias de sus entrevistados.

Marguery tiene una larga trayectoria en los medios y estuvo vinculado por varios años a Radio Rural, hasta que su incorporación como panelista al programa de Canal 12 Esta boca es mía lo colocó como uno de los principales polemistas de la televisión uruguaya. Hace dos años, el periodista dejó el ciclo de Victoria Rodríguez y a fines del año pasado compró el 100% de la señal rural CRTV, en la que participó de su creación.