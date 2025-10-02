Dólar
Netflix vuelve a apostar a Peaky Blinders: la serie de Cillian Murphy regresará a la pantalla con dos temporadas nuevas

Netflix y BBC anunciaron una secuela de Peaky Blinders con dos nuevas temporadas en los que presentarán a una "nueva generación"

2 de octubre 2025 - 16:07hs
Después de diez años de actividades ilícitas, carreras políticas y enfrentamientos armados, en 2022 parecía que Peaky Blinders llegaba al final. Pero lejos de terminar, la historia de la familia Shelby todavía tiene mucho que demostrar: una película y una secuela televisiva.

Este jueves Netflix y la BBC anunciaron que preparan un drama ambientado en la Gran Bretaña de 1953 con Cillian Murphy en la producción ejecutiva. La nueva serie, adelantaron, presentará a una "nueva generación" de la familia Shelby.

Cada temporada tendrá seis episodios de una hora de duración que estarán ambientados en el Birmingham de la década de 1950 y seguirá a la serie original –que terminó con la sexta temporada en 2022– y a la próxima película que se encuentra en etapa de postproducción.

"Tras ser intensamente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, Birmingham construye un futuro mejor con hormigón y acero. En una nueva era de Peaky Blinders, de Steven Knight, la carrera por el control del gigantesco proyecto de reconstrucción de la ciudad se convierte en una brutal contienda de dimensiones míticas", informó la plataforma de contenidos en un comunicado.

Peaky Blinders se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en la cadena británica BBC en 2013. Un año después, se incorporó al catálogo de Netflix, con el que logró alcance internacional y se convirtió en un fenómeno que llegó a Uruguay.

El propio Knight anunció antes del final de la serie que Peaky Blinders terminaría con una película, tal y como siempre había planeado.

"Ese será probablemente el final del camino de Peaky Blinders tal y como ahora lo conocemos", aseguró en declaraciones a Variety en las que ya entonces sugirió que podría haber otras "series relacionadas" con el universo de Peaky Blinders en el futuro.

Con información de EFE

