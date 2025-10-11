¿Taylor Swift plagió a Luis Miguel? La extraña coincidencia entre dos canciones de los artistas que se viralizó en redes

La polémica se instaló en las redes sociales luego de que usuarios compararan fragmentos de una canción de Taylor Swift con un tema de 1982 de Luis Miguel, señalando similitudes melódicas que abrieron un debate entre los seguidores de ambos.
El reciente disco de Taylor Swift ha estado rodeado de controversias y comentarios divididos, a los que ahora se añade la comparación del tema Opalite con el de 1+1=2 enamorados de Luis Miguel.
Embed - Taylor Swift - Opalite (Visualizer)
"Estaba escuchando Opalite de Taylor Swift y sentí que ya la había escuchando en otro lado… es '1+1=2 Enamorados' de Luis Miguel", escribió por ejemplo un usuario de X.
Algunos usuarios compararon la situación con el caso de Olivia Rodrigo y Paramore, cuando surgieron acusaciones de plagio por las similitudes entre la canción Good 4 U, de Rodrigo, y Misery Business de la banda estadounidense.
"Yo sabía que 'Opalite' sonaba idéntica a '1+1= 2 enamorados' de Luis Miguel. Estaría interesantísimo ver qué onda con esto! Recuerden que Paramore por menos le ganó la demanda a Olivia Rodrigo", dijo otra usuaria de X.
En Instagram, han proliferado los videos comparativos entre ambas canciones. Algunos usuarios destacan los paralelismos en las letras, como en estos fragmentos:
Embed - Luis Miguel - 1+1=2 Enamorados (Video con Letra)
"Oh oh oh oh, oh my Lord / Never made no one like you before / You had to make your own sunshine / But now the sky is opalite", de Swift y "Somos dos, dos enamorados, de un amor dulce, libre y claro, al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos", de Luis Miguel.
"Se viene la demanda millonaria de Luis Miguel a Taylor", comentó otra internauta en un video en Instagram.
Aunque muchos han sido críticos, otros han sido más optimistas al respecto, celebrando que Swift tuviera inspiración de artistas mexicanos.
1+1=2 Enamorados forma parte del disco debut de Luis Miguel Un Sol lanzado en 1982. El tema fue compuesto por Rubén Amado y Javier Santos y también se popularizó ese mismo año en España en la voz de Pedro Marín, aunque la más famosa fue la del mexicano.
El pasado 3 de octubre, Swift lanzó The Life of a Showgirl, un álbum que ha dividido opiniones entre sus seguidores y la crítica, marcando su regreso a un pop de tono más ligero.
EFE