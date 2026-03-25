"Una nueva era de Hogwarts comienza": el trailer de la serie de Harry Potter muestra la escuela de magia, el Quiditch y mucho más

El universo mágico de Harry Potter ya está en marcha otra vez. Este miércoles HBO Max publicó el primer adelanto de la esperada serie que vuelve a adaptar las andanzas del niño mago, una empresa que se transformó rápidamente en uno de los proyectos más grandes de la plataforma y que aspira a conquistar otra vez al público con la historia creada por J. K. Rowling.

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El trailer muestra buena parte de los escenarios de la historia —Londres, Privet Drive n° 4, los salones de Hogwarts y el estadio de Quiditch—, así como también a los personajes que formarán parte de la primera de las historias de la saga.

Está previsto que cada temporada esté basada en una de las entregas de la saga , con la intención de extender la producción a lo largo de una década.

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El adelanto de la serie, además, reveló que la primera temporada se estrenará en la Navidad de 2026.

Esta nueva versión del personaje del mago inglés promete ser "una fiel adaptación" de los libros de Harry Potter, y tiene a J.K. Rowling, creadora de la franquicia, como productora ejecutiva.

Rowling escribió siete libros de Harry Potter de los que se han vendido más de 600 millones de ejemplares, mientras que las ocho películas recaudaron 6.822 millones de dólares, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

El nuevo elenco de Harry Potter

El trío principal está encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y a Alastair Stout como Ron Weasley.

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Por otro lado, Rory Wilmot será Neville Longbottom, Amos Kitson estará el papel de Dudley Dursley, Louise Brealey como Madam Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

El reparto también incluye a figuras como John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu interpretando a Severus Snape y Nick Frost en el rol del entrañable Rubeus Hagrid.