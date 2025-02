Valentino Merlo, el joven rosarino que con 16 años arrasa con su música en las redes

EO: ¿Te has convertido en un cantante que recibís mensajes de todo el mundo?

VM: "De todo el mundo. Me asombro muchísimo los lugares lejos que nos mandan saludos".

EO: ¿El repertorio lo armas tu, lo haces en equipo, porque se te nota un artista con pisada propia?

VM: "Lo elegimos nosotros según los lugares que vamos, lo acomodamos ahí, pero sí. Hoy en día el repertorio que hacemos es para disfrutar mucho: tenemos cuarteto, cumbia, melódico, para llorar un poco, pero sí es como un show más familiar".

EO: ¿Cómo surge la idea de hacer el tema "Hoy" con Nico The La Planta?

VM: "Mi papá me mostró la canción "Hoy" y se me pegó, primero se me pegó el estribillo y después se me pegó "tengo una mañana constante" y se me pegaba, no me lo sacaba de la cabeza, molestaba ya. Por algo será, vamos a grabarlo. Fui al estudio, lo grabamos, lo íbamos a sacar en otro estilo diferente más melódico, más guitarra, y dijimos vamos a mandarle por cumbia, que es a dónde hoy en día nos estamos inclinando. Pero después subí el reel y a la gente le encantó. Me llega un mensaje de Nico diciendo 'tenemos que grabarlo, vamos a hacerlo'. Yo lo conocía porque habíamos sacado un tema "De 100 a Cero". Es un crack, Nico es súper humilde, es un genio y lo queremos un montón a él, al equipo y a la familia también. Después de ese reel como que explotó todo. Hagamos un reel juntos, como que lo íbamos a sacar juntos, se expandió por todos lados y cuando lo sacamos explotó".

EO: ¿Cuánto tiempo llevó la grabación del tema? Porque las voces se amalgamaron muy bien.

VM: "Yo trabajé mi parte, grabé la canción mi voz en todo el tema y después se lo pasamos a él para que lo tenga de referencia, le pasamos la pista, la maqueta como son trabajos de estudio. Se metió al estudio, grabó su parte y nosotros íbamos seleccionando las partes con mi productor así que es un genio la rompió toda directamente".

EO: ¿Qué edad tenés?

VM: "16 años, los cumplí recién, así que estoy recién salido del horno".

EO: ¿Cómo vienen los nuevos proyectos y lugares para cantar?

VM: "Muchos proyectos que no me los esperaba, lo trabajamos para que se cumpla, pero es como algo inesperado. Lo veníamos trabajando hace un montón como el llenar teatros, vamos a hacer tres Gran Rex, ahí les tiré una data que vamos a agregar un Gran Rex más".

EO: ¿Tal vez seas el artista más joven que vaya a hacer tres Gran Rex?

VM: "Increíble, también estoy muy orgulloso por el trabajo, estamos sacrificándonos día a día, esto lo digo siempre que es algo raro para mí, que te tomen de ejemplo. Es como decirte a vos, te tomo ejemplo y uno intenta hacer las cosas bien para los chiquititos que te siguen".