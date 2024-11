Lo que se puede esperar para la economía tras el triunfo del Frente Amplio en las Elecciones Uruguay 2024

"No hay un quiebre ni un parteaguas, eso es grieta y eso forma parte de lo que pasa en América Latina que, por lo menos yo, no lo quiero para Uruguay”, había dicho Oddone a mediados de octubre, al participar de un evento organizado por Telemundo junto a los referentes económicos de las fórmulas presidenciales.

Entre los principales objetivos para el próximo gobierno, uno de los que más resaltó Oddone a lo largo de la campaña electoral fue el de lograr que la economía uruguaya crezca a tasas más elevadas y hacer que el Producto Interno Bruto (PIB) abandone la tendencia de magro crecimiento (en torno al 1% aproximadamente) que ha mostrado a lo largo de la última década.

"El mandato de crecer es fundamental porque si no crecemos a tasas de entre el 2% o 2,5% es imposible generar la prosperidad necesaria pero sobre todo, es imposible mantener el pacto de convivencia" que, según Oddone funciona de manera implícita en la sociedad uruguaya y asegura la integración y cohesión.

Para evitar la fragmentación social, el próximo ministro de Economía dijo que pondrá el foco en la reducción de la pobreza y la indigencia, así como también en disminuir la vulnerabilidad económica a de los "$ 25 mil pesistas", situación que enfrentan unas 575 mil personas del país aproximadamente.

"Nuestra matriz de protección social es potente y eficaz pero para personas que están fuertemente integradas al mercado laboral a lo largo de su vida. Las personas que no están integradas al mercado laboral de forma intensa o lo están de forma intermitente, están fuera del perímetro", dijo Oddone respecto a la intención de mejorar la situación de aproximadamente unas 300 mil personas en Uruguay.

Una de las principales incógnitas es qué hará el Frente Amplio con el sistema de seguridad social y la implementación del "diálogo social" al que se comprometió convocar. Este será uno de los primeros desafíos que deberá enfrentar el equipo económico liderado por Oddone junto con el abordaje de la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, cuyas reservas se agotarán en junio del año que viene.

En términos de inflación, el líder económico reconoció públicamente lo hecho por este gobierno y se comprometió a mantener objetivos de inflación con un régimen de tasas. El rango meta de inflación fijado por la actual administración es de entre 3% y 6%, Oddone dijo que buscará "dar un paso adicional" y hacer converger la inflación a 4% a lo largo de todo el período de gobierno.

A nivel macroeconómico, el designado ministro dijo que para mantener la estabilidad y evitar efectos colaterales sobre el tipo de cambio real, trabajará en que el manejo de la política monetaria, fiscal y el manejo de precios sean consistentes entre sí y se implementen con "mucha coordinación". A su entender, el resultado fiscal que heredará el Frente Amplio es "esencialmente el mismo" que recibió el actual gobierno, por lo que buscará atender el nivel de gasto y endeudamiento para que esa restricción fiscal no vaya en desmedro de la aceleración del crecimiento económico.

En relación a lo que pueda ocurrir con los impuestos, Oddone ha evitado afirmar que no los aumentará. Si bien ha dicho que no hay margen para aumentar la presión fiscal, también remarcó en múltiples ocasiones que la promesa de no subir impuestos en un período de gobierno "es irresponsable". En el debate de los candidatos presidenciales, Yamandú Orsi prometió no subir impuestos pero para Oddone, realizar ese tipo de promesas "restringe el margen de maniobra" del gobierno.

Otro de los focos planteados por Oddone a lo largo de los últimos meses es el gasto público en mejorar la seguridad. En ese sentido, el economista afirmó que el país deberá "abrir espacio fiscal" y destinar más dinero para combatir el delito en Uruguay.

Otros temas en los que el economista ha puesto el foco ha sido en la implementación de reformas microeconómicas para avanzar en la eficiencia de la economía uruguaya, vinculadas con combustibles, transporte, entre otras; invertir en infraestructura; mejorar la relación entre los negocios, la tecnología y la innovación; reducir la burocracia estatal; y negociar acuerdos preferenciales en materia de comercio exterior para que los productos uruguayos accedan con mejores condiciones a los mercados del exterior.